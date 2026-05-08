Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a la semiglorieta de Patiño

Las obras que Red Eléctrica desarrolla en el municipio de Murcia y que congestionaron el tráfico en Ronda Sur despejan el camino hasta la semiglorieta de Patiño. Y, a partir del lunes 11 de mayo, los trabajos continuarán en la citada semiglorieta y en el tramo de la rotonda de Santiago El Mayor, detalla la empresa estatal en la página web del proyecto.

Además, continuarán los trabajos de obra civil de la cámara de empalme CE-13, ubicada 25 metros antes del puente de Adif.

En paralelo, finalizarán las labores de asfaltado entre la calle Virgen de los Dolores y la calle Mayor mientras que Red Eléctrica continúa trabajando entre la rotonda de los Dolores y la avenida de la Azacaya

La empresa estatal indica que "en todos estos tramos se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado".

Proyecto

El objetivo de las obras es asegurar el suministro eléctrico del municipio mediante la construcción de una nueva subestación, que quedará conectada con las ya existentes a través de una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros que discurrirá soterrada a lo largo del municipio, en forma de anillo.

Para que la línea de alta tensión quede en el subsuelo, primero se excavan zanjas de 1,20 metros de anchura media -incluso por debajo del río Segura y el trazado del tranvía-, y después se reestablece el terreno con nuevo asfalto.

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Esta infraestructura, supone una inversión de 55 millones de euros de Red Eléctrica. La previsión es que la nueva subestación esté a punto en el último trimestre de 2027, pero los trabajos que provoquen mayores afecciones al tráfico se concentrarán en los primeros meses de ejecución, es decir, hasta noviembre de este 2026.