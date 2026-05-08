A licitación el primer contrato para proteger el patrimonio de Murcia

El primer contrato para el mantenimiento del patrimonio arqueológico de Murcia sale a licitación por un valor de unos 200.000 euros, anunció la vicealcaldesa y concejala de fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la reunión de Junta de Gobierno en la que se aprobaron los pliegos del acuerdo.

El servicio municipal 'Ibn situ' establece un sistema de mantenimiento y supervisión periódica de murallas, yacimientos y espacios arqueológicos municipales, frente a las intervenciones puntuales que se acometen en la actualidad.

Además, con este cambio se agilizará la respuesta ante incidencias, pues desplegará actuaciones que ya cuentan con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y se agilizarán así los trámites administrativos.

Asimismo, a través de la web municipal específica del servicio, la ciudadanía y los servicios municipales podrán comunicar cualquier incidencia detectada en los inmuebles incluidos en el contrato, facilitando una respuesta más rápida y coordinada.

Ámbito de actuación

El servicio abarca todos los restos arqueológicos de propiedad municipal incluidos tanto en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHM) como en otros ámbitos del municipio regulados por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOUM).

Dentro del PECHM, se incluyen tramos de muralla y restos arqueológicos conservados al aire libre, como la Muralla de Sagasta exterior, la Muralla de Verónicas, la Muralla de la Ermita del Pilar, el Molino de Los Álamos y los restos del yacimiento de San Esteban, así como otros enclaves conservados bajo cubierta, entre ellos la Puerta del Zoco, la Muralla de Sagasta interior, el tramo del Palacio Almudí, los restos del patio del Edificio Moneo, la muralla-torreón del aparcamiento subterráneo de La Glorieta y el conjunto del Centro de Interpretación de la Muralla de Santa Eulalia, que integra muralla y necrópolis.

En el ámbito de las pedanías, dentro del PGOUM, el contrato incluye el Santuario Ibérico de La Luz, en La Alberca; la Torre del Batán, en Zarandona; y los restos arqueológicos del entorno de Joven Futura, en Espinardo.

Actuaciones

En el marco de este contrato, por un lado, se realizarán labores de mantenimiento preventivo, entre los que se encuentran la retirada de residuos y vegetación, la aplicación controlada de tratamientos herbicidas y fungicidas, la limpieza y rastrillado de suelos granulares, rellenos, limpieza de vidrios y otros elementos.

A estas labores de mantenimiento se unen inspecciones técnicas periódicas que permitirán detectar necesidades de restauración puntual en cada enclave.

Por el otro lado, el mantenimiento correctivo engloba reparaciones, reposición de materiales, limpieza especializada de grafitis y pequeñas consolidaciones superficiales.

Los inmuebles incluidos en esta iniciativa forman parte del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y, en su mayoría, están declarados Bienes de Interés Cultural.

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El acuerdo ha sido elaborado conjuntamente por el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento y el Centro Municipal de Arqueología y se enmarca en la apuesta del alcalde, José Ballesta, por la recuperación del patrimonio "como elemento esencial de la identidad de Murcia y como recurso cultural, educativo y turístico", resaltaron desde el Consistorio.