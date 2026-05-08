Inyección de 850.000 euros para parchear cinco pedanías de Murcia

Cinco pedanías de Murcia renovarán asfaltado con el contrato de mantenimiento viario que sale a licitación por un importe que roza los 850.000 euros. Así lo anunció el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, este viernes tras la reunión de Junta de Gobierno en la que se aprobó la licitación del proyecto.

Con esta iniciativa, se renovarán 31.286 metros cuadrados de pavimento asfáltico mediante intervenciones que son "muy rápidas y en apenas una semana se suelen ejecutar todos los trabajos", destacó el edil,

En concreto, se actuará en 20 calles, carriles, avenidas y caminos de las pedanías de Zarandona, Beniaján, Guadalupe, El Palmar y Espinardo.

Actuaciones

En El Palmar se renovará el asfalto, con una inversión de 319.111 euros, en ocho calles que acogen gran volumen de tráfico: Artemisa, Floridablanca, José Francisco Pérez, Clara Campoamor, Bartolomé Bernal Gallego, Afrodita, Poeta Vicente Medina y la avenida de Burgos.

Zarandona, por su parte, contará con nuevo asfalto en la avenida Ingeniero José Alegría íntegramente, con una dotación económica de 207.861 euros.

En Beniaján, las obras se van a desarrollar en cinco vías, con un presupuesto de 163.068 euros: las calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y el Carril Meseguera.

Por su parte, en Guadalupe se actuará, con una inversión de 97.386 euros, en cuatro carriles, en concreto en los carriles Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez.

Asimismo, en Espinardo se renovará el asfalto en las calles Calvario y Mahón, con un presupuesto de 60.304 euros.

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El plazo de ejecución de las obras oscila entre uno y dos meses, en función de cada actuación, y los trabajos se desarrollarán "minimizando las molestias a los vecinos y asegurando el mantenimiento del tránsito en las mejores condiciones posibles", aseguran desde el Consistorio en un comunicado en el que resaltan que estos trabajos "dan respuesta a las demandas de las correspondientes Juntas Municipales".