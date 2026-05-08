Cuenta atrás para la reconstrucción de las escaleras de emergencias del Príncipe de Asturias de Murcia

Las escaleras de emergencias del pabellón Príncipe de Asturias de Murcia estarán reconstruidas en septiembre de este año, según los plazos fijados en el contrato de obras recientemente adjudicado por un importe de 292.210 euros.

Aunque las escaleras de emergencia no son la única mejora que se acometerá en el pabellón municipal en los próximos meses, porque a principios de mayo también se adjudicó el contrato para la producción de agua caliente sanitaria por aerotermia, con un plazo de ejecución de tres meses.

Seguridad

El acuerdo destinado a la reconstrucción de las escaleras de las salidas de emergencia situadas en la fachada norte del pabellón polideportivo municipal, ubicado en la céntrica avenida Juan Carlos I, solo recibió una oferta: la de Construcciones Uorconf S.L.

El acuerdo salió en licitación en noviembre de 2025 y fue adjudicado el pasado 27 de abril con un plazo de ejecución de cuatro meses a contar a partir de la formalización del contrato, algo que se prevé en un plazo de quince días después de la adjudicación.

El proyecto contempla la demolición de las escaleras actuales y la construcción de nuevas estructuras, pues las actuales tienen problemas estructurales en los cimientos y no están adaptadas a las cargas y exigencias estructurales del edificio, lo que ha provocado grietas en los muros de cerramiento, construidos con bloques de hormigón no reforzado. Además, se llevarán a cabo trabajos de soldaduras y el montaje de estructuras metálicas.

Otras mejoras

Y al contrato de obras para reconstruir las escaleras de emergencia se suma el acuerdo para la producción de agua caliente sanitaria por aerotermia, adjudicado a principios de mayo con un plazo de ejecución de tres meses.

Este sistema permitirá generar agua caliente sanitaria, mediante la transformación de la energía del aire del exterior, y ahorrará el 40 por ciento en el consumo de combustible, además de reducir las emisiones de gases contaminantes.

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Los pliegos del contrato se publicaron en el Portal de Contratación del Estado en enero y el acuerdo se adjudicó a Zadisa Obras y Servicios S.L.U. el 4 de mayo por un valor de unos 106.500 euros financiados a través de los fondos europeos Next Generation.