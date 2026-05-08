'Bocetado' el futuro centro integral de seguridad de El Palmar en Murcia

El centro integral de seguridad que se ubicará en El Palmar empieza a tomar forma con la aprobación del proyecto básico de obras.

Esta infraestructura da respuesta a la "demanda histórica" de agrupar en un mismo lugar a todos los cuerpos de Seguridad Ciudadana y Emergencias", destacó el edil del ramo, Fulgencio Perona, este viernes tras la reunión de Junta de Gobierno.

En estas dependencias, que se situarán en la avenida de Las Palmeras, operarán Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias.

"La más moderna"

Durante el anuncio se proyectó una recreación del futuro edificio, que contará con zona de coordinación, formación, áreas técnicas, almacenes y aparcamiento, entre otros espacios.

Con todo, el nuevo centro supondrá "un paso muy importante en la mejora de la seguridad" y será "la sala de emergencias más moderna, no solo de la Región de Murcia, sino de toda España", explicó el concejal.

Asimismo, Perona resaltó que acogerá las dependencias destinadas a los voluntarios de Protección Civil.

Ahora, el contrato saldrá a licitación con un presupuesto de unos 3,5 millones de euros, y la previsión del Ayuntamiento es que esté adjudicado en uno o dos meses.

Estancias

El diseño del proyecto contempla un edificio principal, de 2.169 metros cuadrados, de tres plantas más semisótano y dos naves exteriores.

En el interior se distribuirán los espacios de tal manera que en la planta baja se ubique la comisaría de la Policía Local y una sala polivalente para formación y actos institucionales. En cuanto a la primera planta, estará destinada a la nueva sede de Protección Civil y contará con oficinas, almacenes y una zona para sus voluntarios.

La segunda planta se reservará al Centro de Coordinación de Emergencias, que dispondrá de una gran sala de 163 metros cuadrados con capacidad para 30 operadores, así como despachos para mandos, una sala de gabinete de crisis y espacios polivalentes. Y en el semisótano se situará el garaje de vehículos policiales, vestuarios, almacenes y un gimnasio.

De igual manera, las dos naves exteriores, que suman casi mil metros cuadrados, estarán destinadas a los servicios de emergencias. Una de ellas acogerá al servicio de extinción de incendios y tendrá capacidad para albergar hasta 8 vehículos de gran tamaño, además de almacenes.

Y la segunda nave se reservará a Protección Civil, con espacio para 12 vehículos, almacenes y una zona operativa.

El edificio contará, además, con todos los servicios esenciales para garantizar la operatividad de los cuerpos: grupo electrógeno de emergencia, sistemas de protección contra incendios, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria e infraestructuras de telefonía y telecomunicaciones.

Tres nuevas comisarías móviles

Al avance del proyecto del centro de seguridad se suma la adquisición de cuatro nuevos furgones policiales por un importe de casi 300.000 euros.

Tres de estos vehículos serán comisarías móviles, que pasarán por barrios y pedanías los días acordados con las juntas municipales y de distrito.

Noticias relacionadas

En cuanto al furgón restante, se destinará a reforzar la actividad del grupo de atestados.