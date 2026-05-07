Las viviendas públicas de Monteagudo se blindan ante el frío y el calor

Los trabajos de rehabilitación energética en las viviendas públicas de cuatro pedanías de Murcia llegan a Monteagudo para blindar los inmuebles contra el frío y el calor y reducir así la factura eléctrica.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, visitó estas obras que se centran en sustituir la carpintería exterior para aislar el edificio municipal que alberga 8 viviendas del frío y el calor.

Aunque también se renuevan la envolvente del edificio y las ventanas de doble acristalamiento, que permitirán reducir hasta en un 60 por ciento el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2.

Además, el edil recordó que la actuación que se acomete en Monteagudo forma parte del proyecto de rehabilitación de 75 viviendas que abarca los cuatro edificios municipales incluidos en el programa de ayudas a la rehabilitación.

Trabajos

Los trabajos de mejora en el edificio de Monteagudo, que culminarán en los próximos días y suponen una inversión de 202.367 euros, se realizan en fachadas y cubiertas para sustituir carpinterías exteriores e instalar sistemas de aerotermia.

Además, se reparan patologías en fachadas y cubiertas, como grietas, fisuras, humedades, desprendimientos de revestimientos y deterioros en cerrajería, así como la retirada de elementos impropios en la fachada del edificio.

En cuanto a la carpintería exterior, se sustituirán 49 ventanas por otras con doble acristalamiento, lo que permitirá mejorar el aislamiento acústico, además del térmico, en las viviendas.

También se cambiará la cubierta transitable del edificio por una nueva con mayor aislamiento y protegida frente a la lluvia, lo que ayuda a mantener una temperatura más estable en las viviendas y evitar problemas de humedades.

Por último, se sustituyen los sistemas de agua caliente con la instalación de un equipo de aerotermia en cada vivienda y se colocaran sistemas de climatización individuales en cada hogar, con un total de 8 unidades exteriores y 16 unidades interiores, que permitirán disponer de calefacción y aire acondicionado de forma más eficiente y con menor gasto energético.

Así, se reducirán de forma directa tanto el gasto energético de las viviendas como las emisiones de CO2 a la atmósfera. Asimismo, mejorará la calidad del aire interior y la protección frente a humedades y patologías constructivas.

En definitiva, estas actuaciones "permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos, reducir el impacto ambiental de los edificios y avanzar en la regeneración urbana de nuestras pedanías", resaltó Navarro.

Casi 1,5 millones

Aunque el programa de ayudas a nivel de barrio contempla la rehabilitación de 75 viviendas, en los cuatro edificios municipales incluidos en el programa de ayudas a la rehabilitación.

Dicho programa cuenta con una inversión total de 1.493.895 euros, de los que de 541.350 euros corresponden a las arcas municipales y el resto provienen de financiación de fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

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El resto de inmuebles incluidos en la actuación se ubican en las pedanías de Beniaján, Churra y Javalí Nuevo.