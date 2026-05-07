Arranca la "batalla" contra los vertidos ilegales en solares públicos de Murcia

Arranca la "batalla" del Ayuntamiento de Murcia contra los vertidos ilegales con la llegada del plan de limpieza y acondicionamiento de solares municipales a una parcela de Aljucer, informa el Consistorio en un comunicado.

Y dicho plan se extenderá a otras nueve pedanías del municipio cuando finalice el periodo de lluvias, en puntos donde el Ayuntamiento ha detectado vertidos incontrolados, acumulación de residuos y presencia de materiales peligrosos como fibrocemento o amianto.

Además, en las primeras intervenciones del plan ya se ha actuado sobre una superficie total de 46.617 metros cuadrados en distintas pedanías y barrios del municipio.

En desarrollo

Una de las actuaciones más destacadas del plan se desarrolla actualmente en la pedanía de Aljucer, en un solar situado entre la carretera de El Palmar y la carretera de Santa Catalina.

La parcela, de 5.345 metros cuadrados, también se vallará y contará con una puerta de acceso de seis metros de ancho, "lo que permitirá reforzar la seguridad del recinto y evitar vertidos incontrolados", destacó el Consistorio sobre el proyecto, dotado con un presupuesto de 16.734 euros.

Una empresa especializada se encarga de retirar el amianto

Una empresa especializada se ha encargado de retirar amianto conforme a lo establecido en los protocolos de seguridad ambiental. También se han ejecutado trabajos de desbroce y limpieza en un espacio de 1.600 metros cuadrados.

Próximos trabajos

Las próximas actuaciones del plan se desarrollarán en Santiago y Zaraiche, El Palmar, Cabezo de Torres, Gea y Truyols, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, Algezares, Aljucer y el Barrio del Progreso.

En las citadas pedanías, se llevarán a cabo trabajos de limpieza, desbroce y retirado de residuos, a los que se sumarán vallados y la mejora de los cerramientos.

El calendario de actuaciones se ha planificado para su inicio una vez superado el periodo habitual de lluvias, para "garantizar así una mayor eficacia y durabilidad de los trabajos", explicaron desde la Glorieta.

Balance

Durante el mes de abril se ejecutaron estas labores de limpieza y retirada de escombros en varias parcelas municipales situadas en Aljucer y el Barrio del Progreso, algunas de ellas con materiales con amianto.

Y el año pasado se acondicionaron más de 220.000 metros cuadrados en un total de 59 parcelas. En concreto, se limpiaron de forma integral 44 solares, mientras que en otras 15 parcelas se realizaron labores de repaso y mantenimiento.

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Asimismo, en el marco de estas actuaciones se ejecutaron 332 metros lineales de vallado y se instalaron nuevas puertas de acceso en distintos recintos con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar accesos incontrolados.