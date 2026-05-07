Aparcar en Murcia sale más barato con los bonos multipass

Aparcar en varios aparcamientos de Murcia saldrá más barato con los bonos multipass, según anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este jueves en la presentación de la nueva campaña de promoción de aparcamientos en Murcia, impulsada mediante un nuevo acuerdo con Telpark.

La medida se aplicará en los aparcamientos municipales de Glorieta de España, Saavedra Fajardo y Plaza Europa, donde se podrá estacionar por 5,99 euros por un periodo de hasta 12 horas.

En estas infraestructuras, la tarifa máxima diaria actual es de 34,95 euros.

Entrada exprés

Además, en el aparcamiento gestionado por Telpark en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca la franja horaria bajará de 1,85 euros a 0,99 euros la hora.

Este descuento en el estacionamiento de la Arrixaca se podrá obtener al descargar la aplicación de Telpark, donde se podrá activar la opción de sacar una entrada exprés con una reducción aproximada del 50 por ciento.

Funcionamiento

Cada usuario podrá comprar un máximo de 40 bonos multipass y, cuando se agoten, se podrán sacar más, detalló, por su parte, el delegado regional de Telpark, Óscar Pablos.

Los bonos se pueden adquirir en packs de 5, 10 y 20 y tienen un año de caducidad.

Pablos también matizó que los bonos son "exclusivos por aparcamiento", es decir, que si se adquiere un bono para aparcar en el subterráneo de la Glorieta, solo se podrá emplear en dicha infraestructura.

Los pases se pueden adquirir en packs de 5, 10 y 20

Asimismo, los bonos se pueden utilizar "sin restricciones horarias ni de días", matizó el edil del ramo, por lo que permitirán desde hacer compras hasta disfrutar de la hostelería, ejemplificó.

Y, con el sistema de lectura digital, los usuarios introducirán la matrícula del vehículo asociado al pase y así no tendrán necesidad de retirar tique ni acudir al cajero, con lo que se agiliza la entrada y la salida. Aunque el bono no es exclusivo por matrículas, matizó Muñoz.

El concejal también indicó que, "si la demanda se mantiene en el tiempo y es útil, se podría ampliar la franja horaria".

Adquisición

En la página web de Telpark explican paso a paso cómo adquirir los bonos multipass, al seleccionar dicha opción en la aplicación móvil. El primer paso será localiza el aparcamiento que se quiera emplear y, después, elegir el número de pases necesarios, entre 5, 10 o 20. Por último, se deberá elegir, o añadir, una matrícula y confirmar el pago.

¿Cómo adquirirlo? 1. Selecciona "Multipass" en la App. 2. Localiza el aparcamiento. 3. Elige el número de pases que necesites entre 5, 10 o 20. 4. Elige o añade la matrícula para la que deseas comprar el producto. 5. Confirma tu pago y disfruta tu Multipass.

Red municipal

Además, cabe recordar que, en total, el municipio de Murcia dispone de más de 8.000 plazas de aparcamiento entre párquines, disuasorios y zonas de estacionamiento regulado.

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Los disuasorios son espacios video vigilados y en el municipio hay un total de 7. Por su parte, los párquines son 5, se ubican en el centro y las tarifas se establecen en función de la ubicación.