El PSOE exige medidas para evitar más atropellos en el puente entre El Raal y Beniel

El PSOE a nivel municipal y regional se unen para pedir mejoras y evitar nuevos atropellos en el puente ubicado entre la pedanía murciana de El Raal y el municipio de Beniel, infraestructura de titularidad autonómica que es también empleada por usuarios del Camino de Caravaca de la Cruz.

En respuesta, fuentes de la Consejería de Fomento de la Comunidad indicaron a este diario que se está elaborando un estudio de seguridad vial en la zona, que analiza aspectos como el tráfico, la visibilidad y la señalización existente, entre otras cuestiones, cuyas conclusiones "determinarán si hay que implementar o no algún tipo de medida".

A esto, agregaron que los estudios que se realizan son integrales y se elaboran en tramos completos, "porque si actuamos solo sobre un punto concreto esa modificación puede alterar otro punto de esa carretera y provocar un problema que antes no existía", explicaron.

Asimismo, señalaron que "los accidentes pueden deberse a múltiples causas y, muchas veces, son ajenos al estado de la carretera o de la señalización".

Propuestas socialistas

La diputada regional y portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Fructuoso, registrarán sendas mociones para exigir mejoras en la seguridad vial.

Ambas representantes visitaron este lunes la infraestructura, "tras los accidentes registrados en el entorno, incluido uno mortal, y comprobaron la falta de condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y conductores", indican los socialistas en un comunicado.

Durante la visita, los vecinos explicaron que "llevan años reclamando medidas" en este paso de peatones, el único punto de unión peatonal con Beniel.

Por ello, el PSOE reclamará medidas que aumenten la visibilidad del paso de peatones, reduzcan la velocidad de los vehículos y permitan el tránsito seguro de las personas que se desplazan entre ambas localidades, "especialmente en una vía sin aceras ni arcenes y muy utilizada también por quienes recorren el Camino de Caravaca de la Cruz", agrega el escrito.

Propuestas

Al tratarse de una carretera de titularidad autonómica, Fernández exigirá al Gobierno regional y a la Dirección General de Carreteras "que asuman sus competencias y actúen con urgencia".

La diputada socialista también advirtió que el paso de peatones se encuentra en un cambio de rasante, lo que dificulta la visibilidad de los vehículos y se suma a la ausencia de reductores.

Asimismo, recordó que muchas personas que utilizan la parada de autobús "se ven obligadas a recorrer más de 500 metros por la vía hasta llegar al paso de peatones, sin arcén, sin aceras y sin garantías de seguridad".

Por su parte, Fructuoso también presentará una moción en el próximo Pleno municipal para pedir al Gobierno local que inste a la Comunidad Autónoma a poner en marcha las actuaciones necesarias en este entorno.

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Con todo, desde el PSOE reclaman una actuación coordinada entre administraciones para mejorar la seguridad vial en la zona "antes de que este punto vuelva a ser escenario de nuevos atropellos o de otra tragedia", concluye el comunicado.