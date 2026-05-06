Un nuevo mirador en la ruta verde La Aljufía-Azud de la Contraparada de Murcia

La ruta verde La Aljufía-Azud de La Contraparada de Murcia estrena un nuevo mirador con las obras de acondicionamiento que se ejecutan en una ruta de 14 kilómetros que cuenta también con 22 zonas de ocio y descanso con vegetación autóctona, bancos, aparcamientos para bicicletas y fuentes.

Con estos trabajos, "todas las pedanías limítrofes con el río van a quedar unidas mediante sendas verdes, rutas, y elementos también que van a permitir el descanso y el contacto. La idea fundamental es generar esa corriente de gente en bicicleta o andando", explicó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, este miércoles durante la supervisión del avance de las obras.

El itinerario de la ruta verde La Aljufía-Azud parte del Jardín de la Alameda y finaliza en el Azud de La Contraparada, siguiendo el trazado histórico de la acequia mayor Aljufía, y ya cuenta con caminos pavimentados y mobiliario urbano, como 27 bancos de diferentes estilos ubicados a lo largo de las 22 paradas que tiene este itinerario.

"Todas las pedanías limítrofes con el río quedarán unidas mediante sendas, rutas y áreas de descanso" Antonio Navarro — Concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente

Enclaves

Además, el recorrido de cerca de una hora de duración "nos guía por un laberinto de caminos y senderos para descubrir nuevos rincones y poder disfrutar de un entorno único rodeado de agua, molinos hidráulicos, viviendas tradicionales, limoneros, frutales y pequeñas huertas de hortalizas", explicó Navarro.

Algunas de las paradas destacadas de esta ruta son el acueducto de los Felices y la fábrica de la Pólvora en Javalí Viejo; el entorno Rueda de la Ñora; y los Molinos de los Casianos y de la Pólvora, en Guadalupe-Rincón de Beniscornia.

Los molinos de Funes y del Amor y la fábrica de la Pólvora son algunos de los puntos destacados del itinerario

También resaltan, en La Albatalía, los molinos del Amor, de Funes y de Gasques, así como las casas-torres de los Castaños y de los Clérigos. Asimismo, se encuentran la casa-torre de los Alarcones en La Arboleja, el monumento al huertano en el cruce de las Cuatro Piedras, y el Jardín de la Alameda de Murcia Río, uno de los puntos donde empieza, o bien termina, la ruta.

Otro de los puntos limítrofes del itinerario es La Contraparada, por lo que es el punto de encuentro de la visita, y se ha acondicionado con un nuevo mirador con bancos para disfrutar de la estancia.

Otras mejoras

Los trabajos de acondicionamiento también han incluido la instalación de aparcabicis en diversos puntos, así como barandillas para mejorar la accesibilidad en el entorno de la acequia mayor de la Aljufía, declarado Bien de Interés Cultural de Interés Etnográfico, en el que también se recuperarán otros tramos de interés público.

La ruta, que atraviesa las pedanías de La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo, combina caminos, carriles y sendas que conectarán con puntos como el Jardín de la Alameda, el futuro Parque Metropolitano, el riacho de la Morda y el bulevar verde de Conexión Sur, actuaciones enmarcadas en el proyecto municipal 'Murcia Río', que busca "consolidar un eje urbano continuo", explicaron desde el Consistorio.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 312.729 euros, de los cuales 231.622 euros provienen de financiación europea y los 81.106 euros restantes de las arcas municipales, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cofinanciado por la Unión Europea, con fondos Next Generation.

Además, se desarrollan intervenciones puntuales sobre elementos históricos de la acequia, como la reconstrucción parcial del quijero de la acequia Bendamé Mayor mediante muro de mampostería y la sustitución de vallados por barandillas seguras.

En este sentido, cabe recordar que la acequia mayor Aljufía es una de las dos acequias mayores que vertebran la red tradicional de riego de la Huerta de Murcia y abastece de agua a numerosas pedanías.

Señalización

En este recorrido está previsto instalar 151 señales informativas en varios idiomas y dotadas de códigos QR con los que se podrá escuchar la narración de los textos. Además de informar sobre el itinerario y sus puntos destacados -con fotos y esquemas-, los carteles incluirán datos sobre servicios cercanos.

Desde el Consistoriod estacan que las señales emplean "estructuras de caña como material autóctono de la zona", lo que permitirá que "se integren de manera armónica en el paisaje".