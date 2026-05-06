El Murcia Fashion Tour ya tiene 'dresscode': Una 'ruta turística' a través de la moda

Una 'ruta turística' por Murcia también se puede realizar sentado, viendo un desfile de moda. Al menos, esa es la propuesta de 'Murcia Fashion Tour', donde se exhibirán atuendos inspirados en momentos como "un desayuno en la plaza de los Apóstoles, un paseo por el entorno de la Catedral o las obras de Salzillo en su museo", ejemplificaron desde el Ayuntamiento.

El evento se celebrará el jueves 28 de mayo a las 19:30 horas en la Glorieta de España y se enmarca en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que se celebrará del 23 al 31 de mayo, según anunció este miércoles el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, en el Teatro Romea.

El evento se enmarca en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona

Los diseñadores afrontarán un desafío creativo basado en el concepto de 'tour', por lo que deben reinterpretar a través de la moda la experiencia de conocer Murcia. Cada participante desarrollará dos diseños inspirados en el recorrido que podría realizar un visitante por la ciudad.

"El objetivo es trasladar a las prendas la esencia sensorial, cultural y estética de Murcia, imaginando cómo vestiría ese visitante en primavera y convirtiendo cada diseño en una narrativa visual ligada al territorio, su identidad y su forma de vida", explicaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, para cohesionar la puesta en escena, todas las propuestas deberán incorporar el color amarillo, ya sea de forma total o parcial, con el objetivo de "generar un discurso visual común en el desfile", agregaron desde La Glorieta, pues este color "conecta con elementos propios del paisaje murciano como los frutales, los limoneros o la luminosidad característica de la ciudad".

En el desfile participarán las siguientes firmas y diseñadores: Charo Romero Atelier, Elena Koshurnikova, Esther Teban, Gonzalo Coloma Guirao, Javier Mármol, Juan Martínez, Manuela Bueno Couture, Marisa Bymacaro, Ruth Duréndez/ Samurai San y Tamara Hidalgo.

Noticias relacionadas

En paralelo, y dentro de la programación del Tour del Talento, la ciudad acogerá también una nueva edición de Murcia Pasarela Mediterránea, un evento consolidado que reúne a diseñadores, modelos y profesionales del sector en torno a desfiles, talleres y encuentros vinculados a la creatividad y las tendencias. La cita tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería.