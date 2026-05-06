Los ganadores del 'School Talent On Stage' se lucen en el Teatro Romea de Murcia

El escenario del Teatro Romea acogió este martes por la noche a los ganadores del segundo concurso de talento escolar 'School Talent On Stage', y las butacas se llenaron de familiares y conocidos a la espera de disfrutar de las obras de teatro que habían preparado los estudiantes murcianos.

La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, "apuesta por las artes escénicas como una herramienta educativa clave para el desarrollo integral del alumnado y que, tras el éxito de su primera edición, se consolida como una de las propuestas de mayor impacto del programa educativo municipal", destacan desde el Consistorio en un comunicado.

El certamen contó en esta segunda edición con la participación de 56 centros educativos del municipio, distribuidos en tres categorías: 15 centros en primer a tercer curso de Educación Primaria; 19 centros de cuarto a sexto de Primaria; y 22 institutos.

Finalistas

Tras la valoración del jurado, las obras seleccionadas fueron, en la primera categoría, 'Cascanueces', del CEIP Vicente Medina; en la segunda categoría, 'Blancanieves', del Colegio Santa María del Carmen, y 'El lobo que no quería dar miedo', del CEIP Juan XXIII; y en la tercera categoría, 'Frankenstein', del Colegio Cipriano Galea, e 'Historia de una escalera', del Colegio Luis Vives, tras producirse empates en ambas categorías.

Las representaciones, basadas en adaptaciones de cuentos clásicos, permitieron al alumnado "trabajar de forma práctica y vivencial valores fundamentales como la igualdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la convivencia, al tiempo que desarrollaban competencias clave como la expresión oral y corporal, la empatía, la creatividad, el autocontrol y el trabajo cooperativo", detallaron desde el Ayuntamiento.

La jornada en el Teatro Romea también incluyó ensayos previos durante toda la mañana, con el objetivo de favorecer la preparación escénica de los grupos participantes.

Para la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien asistió el martes a las representaciones, estas niciativas "acercan la cultura y las artes escénicas a los centros educativos como una herramienta pedagógica de primer nivel, que contribuye al desarrollo emocional y social del alumnado, más allá del aprendizaje académico".

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Asimismo, la edil destacó que "el teatro permite trabajar la confianza, la creatividad, la comunicación y el respeto mutuo, y ofrece al alumnado una oportunidad única de expresarse y crecer como personas. Poder hacerlo, además, en un espacio tan emblemático como el Teatro Romea supone una experiencia motivadora e inolvidable".