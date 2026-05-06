La Fuensanta visita Santa Cruz este miércoles: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. La romería de la Morenica desde la pedanía murciana de Orilla del Azarbe hasta Santa Cruz provocará este jueves cortes puntuales de tráfico a lo largo del recorrido, según ha informado la Policía Local de Murcia.

La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia de Orilla del Azarbe y la llegada a la iglesia de Santa Cruz se estima en torno a las 23.30 horas. El recorrido, de 3,2 kilómetros, tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.

Recorrido y calles cortadas

El itinerario discurrirá por la vereda Cayuelas, Orilla del Azarbe, vereda de los Cipreses, calle Acequia Nueva, vereda del Catalán, calle Acequia Nueva, calle Acequia Nueva Capitán y calle Mayor hasta llegar a Santa Cruz.

La Policía Local recomienda a conductores y vecinos extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de la peregrinación.

Próximas visitas de la Fuensanta

La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:

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