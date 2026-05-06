Romería
La Fuensanta visita Santa Cruz este miércoles: horario, recorrido y calles cortadas
La Morenica continúa su peregrinación por las pedanías de Murcia
La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. La romería de la Morenica desde la pedanía murciana de Orilla del Azarbe hasta Santa Cruz provocará este jueves cortes puntuales de tráfico a lo largo del recorrido, según ha informado la Policía Local de Murcia.
La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia de Orilla del Azarbe y la llegada a la iglesia de Santa Cruz se estima en torno a las 23.30 horas. El recorrido, de 3,2 kilómetros, tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.
Recorrido y calles cortadas
El itinerario discurrirá por la vereda Cayuelas, Orilla del Azarbe, vereda de los Cipreses, calle Acequia Nueva, vereda del Catalán, calle Acequia Nueva, calle Acequia Nueva Capitán y calle Mayor hasta llegar a Santa Cruz.
La Policía Local recomienda a conductores y vecinos extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de la peregrinación.
Próximas visitas de la Fuensanta
La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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