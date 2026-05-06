María Guerrero abandona Vox y denuncia el trato recibido por parte de Gestoso, "carente de la más mínima educación"

La concejala María Guerrero ha decidido finalmente poner fin a su relación con Vox, partido que la incluyó en las listas electorales al Ayuntamiento de Mucia en 2023. "La cúpula del partido está tomando una deriva que no concuerda con los valores y principios que compartía y por los que me afilié", explica ella misma en un comunicado al que ha tenido acceso La Opinión, en el que avanza que no entregará el acta y continuará en el grupo de los no adscritos.

Tal y como informaron a esta redacción fuentes del entorno del grupo municipal después de que estallara la crisis interna de Vox, esta concejala se encontraba de baja médica por ansiedad debido a los supuestos encontronazos con el portavoz de su grupo municipal, Luis Gestoso. Ahora, ella misma lo pone por escrito y manifiesta que la formación de Santiago Abascal lo sabía: "Desde hace meses la situación en el grupo municipal era insostenible, por lo que informé debidamente al partido del trato recibido por parte del portavoz, carente de la más mínima educación y respeto hacia mi persona, en aras de obtener respuesta y buscar una solución de forma interna sin perjudicar al partido en ningún momento. Lamentablemente, no fue así, no contactaron conmigo hasta que no estuve de baja médica por ansiedad, es decir, meses más tarde".

Hace esta denuncia después de que Pancorbo asegurara en La Opinión que "el ambiente en el grupo municipal es magnífico"

Guerrero reconoce que tomó la decisión de comunicar su salida públicamente después de leer la entrevista que publicó este periódico al nuevo presidente provincial, José Manuel Pancorbo, el 26 de abril, en la que dijo que "Luis Gestoso está haciendo muy buen trabajo" y que "el ambiente en el grupo municipal es magnífico".

"He intentado por todos los medios solventar esta situación de forma interna", asegura, pero aquellas declaraciones sirvieron de "detonante" para querer abandonar la formación. "Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad", añade en el comunicado.

Ahora se contrata a familiares y parejas de cargos, en contra del ideario del propio partido

Entre los problemas que achaca a Vox, lamenta que, en lugar de "priorizar la meritocracia", ahora "se contrata a familiares y parejas de cargos en contra del ideario del propio partido" o a "personas que miran hacia otro lado cuando se están cometiendo conductas inadecuadas contra una compañera". Cabe recordar que, tras la salida de Antelo, Gestoso contrató a su pareja en el Consistorio con un sueldo de 60.000 euros al año, o que la portavoz de Vox en Lorca 'colocó' a su nuera en el Ayuntamiento de Águilas.

"Considero que la educación y los valores nunca se deben perder y se puede hacer política sin renunciar a los mismos. Estamos perdiendo perfiles muy válidos y queridos, y manteniendo algunos perfiles que se han dedicado a la política toda la vida y que sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión", añade la edil.

Guerrero concluye la carta señalando que no entrega el acta de concejal para continuar con el "encargo" que le "encomendaron los murcianos en las urnas: mejorar nuestra Murcia y España".