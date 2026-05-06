Conoce los programas y tarifas de los centro deportivos de Murcia para este verano y el próximo curso

Los centros deportivos municipales de Murcia ya cuentan con el programa de actividades y sus respectivas tarifas para este verano y para el próximo curso 2026/2027.

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado las propuestas presentadas por las empresas concesionarias de las instalaciones de Cabezo de Torres, JC1, Verdolay, Inocua y La Flota, con una oferta que alcanza un total de 19.086 plazas con actividades para personas abonadas y no abonadas.

Entre las actividades ofertadas se encuentran modalidades como pádel, fitness, escuelas de verano y actividades acuáticas.

Cabezo de Torres

El centro deportivo de Cabezo de Torres, bajo la gestión de Local Sport Center Management S.L, ofrece un programa deportivo para este verano con una oferta de 1.504 plazas, 900 para abonados, 184 para cursos de natación

Además, se ofrecen 480 plazas para la escuela de verano, dirigida a menores de 4 a 12 años en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, en el periodo del 22 de junio al 14 de agosto.

Por otra parte, para el curso 2026/2027, que tiene su inicio en septiembre de 2026, presenta una oferta deportiva total de 2.648 plazas, 900 para abonados, 1.548 para actividades acuáticas, y 200 para actividades de sala. Asimismo, dicha oferta deportiva incluye 5 plazas en actividades acuáticas para personas con discapacidad.

Para realizar alguna consulta informativa, están disponibles tanto la página web del centro deportivo como los teléfonos 968899176 y 686736904.

JC1

El centro deportivo JC1, gestionado por la empresa Concesiones Administraciones del Mediterráneo S.L., contempla una oferta deportiva con 2.840 plazas, 2.420 para abonados, 120 en cursos intensivos de natación.

Además, hay 300 plazas para el campus de verano que se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio de 2026, dirigido a menores de entre 6 y 14 años, en el que se realizarán diferentes talleres y actividades entre las que se incluyen sesiones acuáticas, recreativas, deportes alternativos, juegos populares, de expresión y psicomotricidad.

En cuanto a los cursos intensivos de natación, están dirigidos a menores de entre 3 y 10 años, y se desarrollarán de lunes a viernes, del 29 de junio al 12 de julio y del 13 al 26 de julio.

Por otro lado, para el próximo curso, presenta una oferta deportiva total de 2.807 plazas, 2.420 plazas para abonados y 387 para actividades acuáticas. Las personas con discapacidad disponen de una oferta total de 30 plazas en actividades acuáticas.

Para realizar alguna consulta informativa, están disponibles tanto la página web del centro deportivo como el teléfono 968 87 96 11.

Inacua

El centro deportivo Inacua, bajo la gestión de la empresa Inacua Centros Deportivos S.L.U., presenta una oferta para el este verano con 3.242 plazas, 1.950 plazas para abonados, 645 plazas en actividades acuáticas, 247 plazas en actividades de salud, 240 plazas en actividades fitness.

Además, hay 160 plazas en su la escuela de verano 'Inacua Club de Vacaciones', dirigida a menores de 4 a 15 años, que se desarrolla de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, durante todo el mes de julio.

En cuanto, al próximo curso, la oferta asciende a 6.603 plazas: 3.050 plazas abonados, 2.605 plazas para actividades acuáticas, 400 plazas para actividades fitness y 548 plazas para actividades de salud. Además, el centro contempla 30 plazas en actividades acuáticas para personas con discapacidad.

Para realizar alguna consulta informativa, están disponibles tanto la página web del centro deportivo como los teléfonos 968 909 555 y 676 650 170.

Verdolay

El centro deportivo Verdolay, gestionado por la empresa Instalaciones Deportivas de Murcia S.L., ofrece una oferta para este verano de 3.326 plazas, 2.600 plazas para abonados, 56 plazas en cursos intensivos de natación.

Además, se ofertan 670 plazas en su escuela de verano, dirigida a menores entre 3 y 12 años, que funcionará en módulos semanales desde el 23 de junio al 4 de septiembre, contará con actividades manuales, juegos acuáticos y otras actividades deportivas.

Y, para el próximo curso, el centro contará con un total de 3.543 plazas, 2.825 para abonados, 600 plazas en actividades acuáticas y 118 plazas en actividades de pádel, incluyendo 85 plazas destinadas exclusivamente a personas con discapacidad.

Para realizar alguna consulta informativa, están disponibles tanto la página web del centro deportivo como el teléfono 868 91 48 47.

La Flota

Por último, el centro deportivo de La Flota, gestionado por la empresa Forus Deporte y Ocio S.L.U., presenta una oferta para este verano de 8.174 plazas, 6.806 para abonados, 552 para cursos intensivos de natación, 216 en cursos de pádel.

Asismimo, ofrece 600 plazas para su campus de verano, que se desarrolla entre el 23 de junio y el 30 de agosto.

Por otro lado, para el próximo curso habrá una disponibilidad de 8.760 plazas, 6.806 para abonados, 1.162 para actividades acuáticas, 560 para actividades en pabellón y 232 en actividades de pádel. Además, se ponen a disposición de personas con discapacidad 50 plazas, así como aquellas personas con un grado de discapacidad del 33% o superior, dispondrán del abono salud integral, con acceso libre a la instalación.

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Para realizar alguna consulta informativa, están disponibles tanto la página web del centro deportivo como el teléfono 968 24 54 24.