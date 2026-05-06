Arranca el sistema de recogida de muebles 'Un solo día' este jueves en nuevas pedanías de Murcia

El sistema municipal de recogida de muebles 'Un solo día' comienza a funcionar este jueves, 7 de mayo, en cuatro nuevas pedanías de Murcia.

Con esta iniciativa, los vecinos de Puente Tocinos, El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz deberán depositar muebles y enseres los jueves entre las 20:00 y las 23:00 horas junto a los puntos de contenedores.

En estas localidades, la recogida se realizará los viernes, lo que "permitirá una retirada más rápida" y, además, evitará la acumulación prolongada de residuos en la vía pública" para "mejorar la imagen de los barrios y pedanías", destacan desde el Consistorio en un comunicado.

Además, facilita la recogida a los operarios del servicio, pues se elimina la necesidad de avisos previos.

Fase inicial

En su fase inicial, el sistema se implementó en Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares, y el Consistorio lo amplió a nuevas poblaciones "tras los buenos resultados obtenidos".

En cuanto a las pedanías en las que el sistema ya estaba implantado, se mantiene el calendario actual, con el que se deben depositar los enseres los martes en el mismo horario y la recogida será los miércoles.

En paralelo, se desarrolla una campaña de concienciación ciudadana, en colaboración con las juntas municipales y con la supervisión de la Policía Local. Para anunciar la llegada de este sistema a las nuevas pedanías, brigadas cívicas desplegadas en zonas de gran afluencia como colegios y mercadillos, que también distribuyen carteles informativos en comercios locales y en los propios contenedores de residuos.

Funcionamiento

El Ayuntamiento recuerda en un comunicado que este servicio no incluye restos de poda, escombros ni aparatos con gases CFC, como frigoríficos o aires acondicionados, y que estos enseres deben depositarse en el ecoparque.

Además, para realizar consultas, continúa disponible el teléfono gratuito 900 511 133 en aquellas zonas en las que el servicio aún no está implantado.

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En 2025 se recogieron más de 8.000 toneladas mediante este sistema y, en lo que va de 2026, ya se han superado las 2.000 toneladas. Después de la recogida, los residuos son tratados en el complejo medioambiental de Cañada Hermosa, donde los materiales reciclables se recuperan y el resto se transforma en combustible sólido.