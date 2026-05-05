El 'alcalde de la noche' llega a Murcia para evitar que vecinos y hosteleros lleguen a los juzgados

Murcia estrena la figura del mediador del ruido para evitar que los conflictos entre vecinos y hosteleros lleguen a los juzgados, servicio que ya funciona en ciudades como Barcelona bajo el nombre de 'el alcalde de la noche'. Aunque asociaciones como No Más Ruido señalan las "carencias" de esta medida que ya quedaba contemplada en el mapa de ruido de ocio de la ciudad de Murcia, aprobado hace 8 años.

El Ayuntamiento pone en marcha el servicio del mediador de ruido a través de la firma de un convenio de colaboración suscrito con el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM), que establece un sistema de mediación extrajudicial para conflictos derivados de la contaminación acústica.

Así, "damos una respuesta innovadora y eficaz a uno de los principales retos de las ciudades, como es la convivencia entre el ocio y el descanso vecinal", aseguró el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, durante formalización del acuerdo en el que también estampó su firma la decana del COPRM, María Pilar Martín Chaparro.

Frima de convenio para crear la figura del mediador del ruido. / A.M.

Nuevo servicio

El objetivo de este servicio, que incluirá información y orientación a las partes, sesiones de mediación, redacción de acuerdos y su seguimiento, es "abordar los conflictos derivados de la contaminación acústica a través del diálogo y la mediación", explican desde el Consistorio en un comunicado.

Y, con esta meta, el Ayuntamiento se encargará de canalizar los casos susceptibles de mediación, mientras que el Colegio aportará profesionales cualificados que actuarán como mediadores imparciales, neutrales y confidenciales y serán los encargados de facilitar el diálogo entre las partes, promover acuerdos y contribuir a soluciones consensuadas que eviten la vía judicial.

El convenio tiene una vigencia inicial de dos años y contempla la creación de una comisión de seguimiento.

"Despotismo ilustrado"

Aunque esta nueva figura es solo "uno de los muchos incumplimientos" de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con la aprobación del mapa de ruido de ocio de la ciudad de Murcia, señaló a este diario el presidente de la asociación No Más Ruido, Pedro Pérez.

Además, Pérez señalo que esta figura "de innovadora, no tiene nada", pues ciudades como Rotterdam, París, Zúrich y Barcelona ya cuentan con un 'alcalde de la noche'.

Para Pérez, esta medida refleja el "despotismo ilustrado" del Ayuntamiento, que hace "todo por el pueblo, pero sin el pueblo", pues no se ha consultado previamente con asociaciones de vecinos ni con la entidad No Más Ruido.

Asimismo, Pérez lamentó que el convenio tampoco se presentó en el consejo sectorial sobre el ruido, que lleva tres años sin convocarse a pesar de que debería haber dos reuniones anuales.

Por último, el presidente de No Más Ruido recordó que "esta fórmula ya se intentó hace una década" y fue "un absoluto fracaso" del que "no se supo nada más".

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Con estos antecedentes, "creo que no va a ayudar en nada", sentenció Pérez, pues "quizá ayude en algún caso", pero "los afectados son miles".