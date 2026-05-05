Más de 70.000 pruebas de alcoholemia y 5.650 accidentes: El grupo de atestados de la Policía Local de Murcia se moderniza

El grupo de atestados de la Policía Local de Murcia, destinado principalmente a labores de seguridad vial, se moderniza con la incorporación de diversos elementos tecnológicos destinados a mejorar la detección de infracciones y facilitar las investigaciones policiales y judiciales.

La Opinión ya adelantó que se adquirió un lector de 'cajas negras' que ayuda a investigar accidentes de tráfico, que permiten obtener datos clave de los segundos previos a un siniestro, como la velocidad, el uso del cinturón o la acción sobre los pedales, aunque esta no es la única novedad.

A los lectores de 'cajas negras' se suman etilómetros evidenciales, analizadores de drogas, cinemómetros, entre otras herramientas.

Además, el grupo de atestados cuenta ahora con herramientas de última generación para la reconstrucción de siniestros, como escáneres láser 3D, software de simulación avanzada y sistemas de generación de modelos tridimensionales.

Balance de actuaciones

Actualmente, este grupo especializado está integrado por 34 profesionales altamente que desarrollan funciones como la vigilancia del tráfico, la instrucción de diligencias por delitos contra la seguridad vial, la investigación técnica de siniestros y la elaboración de informes periciales tanto de oficio como a requerimiento judicial.

Además, su labor resulta determinante también en la investigación de delitos de lesiones u homicidios por imprudencia en el ámbito de la circulación.

Durante el último año, el grupo de atestados intensificó su actividad preventiva y, en esta línea, se realizaron más de 70.000 pruebas de alcoholemia y más de 30.000 controles de velocidad.

Asimismo, se instruyeron más de 1.200 delitos contra la seguridad vial y se registraron 5.650 siniestros viales, cifras que, para el Consistorio, "ponen de manifiesto la importancia de continuar reforzando las políticas de prevención y control".

Formación continua

"La inversión en medios técnicos y en formación de nuestros agentes es fundamental para reducir la siniestralidad y mejorar la respuesta ante cualquier incidente", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, sobre esta inversión de la Concejalía que dirige.

Asimismo, el edil también resaltó que "contar con un equipo altamente especializado como el grupo de atestados no es solo una garantía para la investigación rigurosa de los accidentes, sino también una herramienta clave para la prevención y la concienciación ciudadana".

Y es que la evolución tecnológica ha permitido pasar de métodos tradicionales, como croquis en papel, a reconstrucciones virtuales en 3D que mejoran la precisión de las investigaciones, reducen los tiempos de intervención en la vía y facilitan tanto la labor policial como la judicial.

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Aunque este avance exige una formación continua de los agentes, que participan regularmente en acciones formativas y colaboran con otros cuerpos policiales dentro y fuera de la Región de Murcia.