Santomera 'se blinda' y Murcia asume parte de sus camiones con una medida "irresponsable e ilegal"

Santomera prohíbe desde este lunes el tráfico de vehículos pesados de más de 5,5 toneladas en el tramo urbano de la avenida Poeta Julián Andúgar y las carreteras del municipio de Murcia asumirán los 1.000 camiones diarios que hasta ahora empleaban dicha vía.

La medida del Ayuntamiento de Santomera ya despertó el debate en el Pleno municipal, donde el PSOE exigió medidas para evitar que los vecinos de Cobatillas y Cabezo de Torres pagasen las consecuencias de una "decisión unilateral" del Consistorio de la localidad vecina.

Pero, aunque en Cobatillas se forma el llamado cuello de botella, "no es un problema que nos quite el sueño", declaró a este diario Paco Fenoll, presidente de la Junta Municipal de la localidad.

Fenoll señaló en Cobatillas están "acostumbrados" al tráfico en la carretera de Alicante y "tardar 5 o 10 minutos en pasar 900 metros". Sin embargo, la prohibición puede afectar más a otras localidades como, por ejemplo, El Raal, Beniel, Alquerías y Santomera, cuyos residentes ahora podrán tardar "unos 20 minutos en llegar al trabajo", por lo que quizá tengan que adelantar un poco el despertador, explicó el presidente de la Junta.

Puesta en marcha

"La carretera de Alicante siempre ha sido vida para el pueblo. Ahora, quizá, hay exceso de vida", declaró el alcalde pedáneo, y agregó que se debería "reordenar un poco el tráfico".

El primer día de la prohibición "no se ha notado en exceso" en Cobatillas, aseguró Fenoll, pues en hora punta "siempre ha habido problemas" y, en las horas valles, no se han visto muchos más camiones que de costumbre.

Pero "probablemente en unos días se notará más", agregó el alcalde pedáneo, pues la medida aún es reciente y muchos conductores todavía la desconocen. De hecho, Santomera contó este martes con un dispositivo de Policía Local para informar a los camioneros que intentaban cruzar por la avenida Poeta Julián Andúgar.

Fenoll también detalló que en Cobatillas hay dos núcleos urbanos: el barrio de San Antonio, que no se ve afectado por la medida, y el barrio de la Aurora, en la entrada de la población, que es el que más sufre las consecuencias, pues se encuentra a unos 900 metros de las rotondas gemelas de Cobatillas y El Esparragal.

Por último, el alcalde pedáneo recordó el proyecto para construir una circunvalación en la pedanía, que lleva 'dormido' desde 2009 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y, en este sentido, indicó que esta situación puede servir para volver a poner sobre la mesa esta infraestructura.

Fin a "un infierno diario"

Para el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, con esta decisión se pone fin a "un infierno diario" para cientos de vecinos, según expresó este martes por la mañana, cuando visitó la avenida Poeta Julián Andúgar coincidiendo con la entrada en vigor de la prohibición.

Según explicó el regidor de Santomera, por esta vía circulan más de 10.000 vehículos al día, de los que más de 1.000 eran camiones, lo que generaba graves problemas de ruido, contaminación y seguridad. "Estamos hablando de una agresión permanente a la calidad de vida de nuestros vecinos que, por fin, termina", señaló.

Asimismo, Martínez contrapuso la "colaboración" del Gobierno regional, que ya ha avanzado en el proyecto de la circunvalación, con la "inacción" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y denunció que, pese al envío de hasta cinco cartas al ministro y varias solicitudes formales, no ha obtenido respuesta.

En este sentido, el alcalde reiteró que la solución definitiva pasa por la construcción de la circunvalación de Santomera, una infraestructura declarada de interés general y cuya inversión estimada ronda los 100 millones de euros, y advirtió: "El tramo permanecerá cerrado hasta que haya un compromiso firme, con financiación garantizada y fecha concreta de inicio de las obras".

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Santomera recuerdan que la restricción no impide la movilidad, ya que existen itinerarios alternativos como la N-340 y la autovía A-7, que permiten canalizar el tráfico.

"Irresponsable, ilegal y de extrema gravedad"

"Como principal municipio afectado, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia tiene que adoptar todas medidas necesarias para evitar perjuicios a los vecinos de Cobatillas y de otras pedanías del municipio afectados, y defender sus intereses", declaró a esta redacción Ginés Ruiz Maciá, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

"Ni Cobatillas ni ninguna otra pedanía de Murcia tienen por qué convertirse en la salida fácil para el tráfico pesado que otros expulsan de su término municipal", indicaron desde el PSOE, y sentenciaron: "Se trata de una medida con repercusión directa en nuestro municipio y en sus vecinos, que exige una respuesta urgente por parte del equipo de Gobierno".

"La actuación del alcalde de Santomera es completamente irresponsable, ilegal y de una extrema gravedad, con el agravante de que sabía perfectamente que estaba cometiendo una ilegalidad", afirmó, por su parte, Francisco Lucas, Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

"El jueves pasado, en la Delegación del Gobierno, le informé personalmente de que existe un informe de la DGT que deja claro que este es el único órgano competente para modificar la circulación en la avenida Poeta Julián Andújar, al tener la consideración de travesía", relató Lucas, y agregó que "se ha modificado la señalización en vías interurbanas, de manera caciquil y poniendo en riesgo la seguridad de los conductores"

Por ello, y "como es su obligación", la Guardia Civil ha levantado acta de esta actuación irregular, aseguró el Delegado de Gobierno, quien matizó que "se trata de una actitud insólita e impropia de un alcalde, por lo que hemos iniciado los procedimientos legales y administrativos oportunos para corregir esta situación".

Asimismo, señaló que el alcalde de Santomera "está utilizando medios públicos para hacer campaña electoral", pues Víctor Martínez sabe perfectamente que esta actuación no resuelve los problemas de movilidad del municipio de Santomera. No está pensando en sus vecinos, sino en obtener rédito político".

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A este respecto, desde el Ayuntamiento de Santomera matizaron que la Consejería cedió la propiedad de la avenida afectada por la prohibición, que ahora es de titularidad municipal, por lo que "entendemos que tenemos las competencias" para organizar el tráfico, indicaron fuentes municipales.