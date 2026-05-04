Reparado el socavón junto a La Contraparada después de siete meses

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) concluye la reparación del socavón que comenzó a originarse hace años en la zona de la Contraparada de Murcia y que desde hace siete meses dejó al descubierto un cable de alta tensión, tras un episodio de lluvias con el que se desprendió la carretera casi hasta la mitad de la calzada.

El socavón se ubicaba junto al centro de visitantes de La Contraparada, en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, y "empezó a hacerse con la dana de 2019", aunque "con las lluvias se fue agrandando hasta llegar a la línea que delimita el arcén", relató, en su momento, Juan Alemán, el representante legal de la Asociación de Regantes de Javalí Nuevo.

Mientras que el cable de alta tensión estuvo a cielo abierto, la CHS señalizó la zona y cortó al tráfico el trozo de vía en el tramo afectado.

Ahora, siete meses después, la actuación de la CHS "ha restablecido el estado del terreno y garantiza el correcto funcionamiento de este entorno hidráulico, en particular reponiendo el servicio en las vías de transporte colindantes", indica la Confederación en un comunicado.

En el escrito, la CHS detalla que los trabajos desarrollados han consistido en labores de movimiento de tierras y acondicionamiento del punto afectado, "con el fin de recuperar las condiciones adecuadas de la zona y evitar posibles afecciones en este enclave".

Además, asegura que esta intervención "está dentro de las tareas de mantenimiento y conservación que el organismo de cuenca realiza de forma continua en las infraestructuras y espacios de su competencia, con el objetivo de asegurar su correcto estado y funcionamiento".

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En este sentido, "la CHS mantiene una labor permanente de seguimiento y actuación sobre el terreno que permite detectar incidencias y actuar de manera directa para su resolución, contribuyendo así a la conservación de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura", concluye el comunicado.