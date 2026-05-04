La Fuensanta visita Monteagudo este lunes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa su peregrinación por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica y este lunes recorrerá los 3,6 kilómetros que separan El Esparragal de Monteagudo, en una procesión que partirá a las 19.00 horas y cuya llegada está prevista en torno a la 23.30 horas.

La Policía Local de Murcia ha difundido el itinerario previsto y ha anunciado un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el recorrido.

Recorrido de la procesión

Según el plano facilitado, la comitiva partirá desde la iglesia de El Esparragal y llegará a la iglesia de Monteagudo. El trayecto discurrirá por calles como Mayor, avenida de Alicante, Javier Poncela, Ortega y Gasset, Tirso de Molina, Lope de Vega, Juan de Mena, avenida Príncipe de Asturias, avenida Constitución, Martínez Costa, Camino Viejo de Monteagudo y Virgen de las Lágrimas.

La Policía Local recomienda a vecinos y conductores prever posibles retenciones durante el desarrollo de la procesión, así como atender en todo momento las indicaciones de los agentes y la señalización habilitada en la zona.

Los agentes velarán por la seguridad de los participantes y regularán el tráfico en los puntos afectados por el paso de la la patrona de Murcia.

La romería forma parte de la misión evangelizadora que está llevando a la patrona de Murcia por pueblos y pedanías de la huerta, en una iniciativa que recupera el espíritu de la visita realizada en 1992 y que concluirá el 14 de junio en su santuario de Algezares.

Próximas visitas de la Fuensanta

La Virgen visitará todas las pedanías de Murcia hasta el 14 de junio. Esta es la lista completa de sus próximas paradas:

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