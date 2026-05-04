Dos conocidas marcas ultiman su desembarco en plena Gran Vía de Murcia tras varios días de obras

Dos locales de la Gran Vía del Escultor Francisco Salzillo llevan días con las persianas echadas y las obras por dentro. En uno de ellos, el escaparate ya deja entrever lo que está por llegar con un mensaje bien visible. En el otro, el silencio, pero la actividad interior no da lugar a dudas: algo importante está a punto de abrir.

El oso asoma en el escaparate

El primero en anunciarlo, a su manera, ha sido Tous. En el escaparate del local del número 22 (donde hasta hace poco estaba la operadora de telefonía Orange) ya puede leerse el mensaje que adelanta lo que está por llegar: "Tous. Nueva apertura. Tus joyas favoritas te están esperando".

La firma barcelonesa, fundada en 1985 por Rosa Oriol y Salvador Tous y con sede en Manresa, lleva décadas siendo un referente en joyería accesible y de diseño, y su apuesta por la Gran Vía de Murcia no hace, sino reforzar su fuerte presencia en la Región de Murcia.

Aquí estará la nueva tienda de Tous en la Gran Vía de Murcia. / Juan Carlos Caval

Y es que los murcianos ya conocen bien la marca: Tous tiene actualmente tiendas en los principales centros comerciales de la zona, como El Corte Inglés, Nueva Condomina o Myrtea, entre otros. Lo que llama la atención es que la firma ya cuenta con otro establecimiento en la propia Gran Vía, a escasa distancia del que ahora prepara.

Por el momento, la empresa no ha confirmado qué hará con su tienda anterior: si ambos puntos de venta convivirán o si la apertura supone un traslado encubierto. No hay ningún anuncio de cierre.

Adolfo Domínguez, en su mejor momento

A pocos metros, en el número 17, avanza a buen ritmo la transformación de la tienda de ropa interior Oysho. Allí se instalará Adolfo Domínguez, la icónica firma gallega de moda de autor que atraviesa uno de sus mejores momentos económicos en los últimos años. Aunque el escaparate no da pistas todavía, las obras en el interior apuntan a una apertura igualmente inminente.

La llegada de Adolfo Domínguez a la Gran Vía se produce en un momento dulce para la compañía. La firma cerró su último ejercicio 2025/26 con unas ventas de 139 millones de euros, un 2% más que el año anterior, y un beneficio neto de 1,64 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 81%.

Apertura inminente de la nueva tienda de Adolfo Domínguez en la Gran Vía de Murcia. / Juan Carlos Caval

Su margen bruto alcanzó el 59% sobre ventas, el más elevado de los últimos 14 años. Rubén Martín, director financiero de la marca, lo ha explicado así: "El avance hacia una mayor rentabilidad continúa. Hemos tenido una buena respuesta de nuestros clientes, tanto en las colecciones de hombre y mujer, como de complementos, y un buen resultado en el reposicionamiento de las tiendas". Precisamente ese reposicionamiento explica en parte la apuesta por ubicaciones estratégicas como la Gran Vía murciana.

Noticias relacionadas

La marca gallega ya tiene presencia en Murcia capital a través de dos puntos de venta: uno en El Corte Inglés y otro en la calle Tomás Maestre. Son, de hecho, los únicos establecimientos de Adolfo Domínguez en toda la capital del Segura. La apertura en Gran Vía añadirá un tercer punto de venta en la ciudad.