Conciertos, paella y cerveza en el Reto Río Limpio de Murcia

El Reto Río Limpio regresa a Murcia con conciertos, una paella gigante y degustación de cerveza en su quinta edición. La jornada de voluntariado se desarrollará en esta ocasión el 16 de mayo para retirar residuos del río Segura, "corazón de nuestra ciudad", por lo que "su cuidado es una responsabilidad compartida", manifestó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en la presentación el evento.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y PreZero, se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje y las inscripciones para participar son gratis y ya están abiertas a través de la web municipal.

Desde su puesta en marcha en 2018, el Reto Río Limpio ha permitido retirar cerca de 13.000 kilos de residuos del entorno natural. Objetos como bañeras, colchones, neumáticos y electrodomésticos se han retirado del río, enumeraron desde el Consistorio, aunque "uno de los residuos más frecuentes sigue siendo la colilla, capaz de contaminar hasta 50 litros de agua y tardar más de 15 años en degradarse", indicaron desde la Glorieta.

Programa

La jornada dará comienzo a las 9:30 horas en la plaza de la Cruz Roja, punto de encuentro desde el que partirán los grupos organizados para actuar en distintos tramos del río y su entorno. Los voluntarios contarán con equipos de limpieza tanto por tierra como desde el propio cauce, lo que incluye embarcaciones tradicionales, y recibirán un kit completo con gorra, mochila, guantes, bolsas y botella reutilizable. Además, Aguas de Murcia instalará fuentes para los participantes.

Por su parte, el director de PreZero en Murcia, José Manuel García Alcaraz, subrayó la importancia de la colaboración público-privada y explicó que con esta jornada de voluntariado "no solo retiramos residuos, sino que impulsamos una economía circular real. La implicación ciudadana es esencial para lograrlo".

Como cierre del evento, a partir de las 13:00 horas, los participantes podrán disfrutar de una degustación gratis de paella y, gracias a la colaboración de Estrella de Levante, también se ofrecerá una degustación de cerveza para mayores de edad.

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Además, la plaza de la Cruz Roja acogerá actividades de convivencia como música en directo, un grafiti-photocall ecológico y un espectáculo teatral infantil protagonizado por la Pandilla de Drilo.