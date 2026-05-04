El batallón de mariquitas para combatir al pulgón en Murcia suma 300 nuevos 'efectivos'

Más de 3.000 nuevas mariquitas se unen al 'batallón' que lucha contra las plagas en los 155 huertos de ocio del municipio de Murcia. El Ayuntamiento murciano apuesta por segundo año consecutivo por este depredador natural como medida de control biológico.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, participó en la suelta de casi 200 ejemplares de este 'refuerzo' este lunes por la mañana en las parcelas ubicadas en el Molino del Amor.

El edil resaltó que "con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por aplicar medidas sostenibles y ecológicas en las actividades agrícolas y de jardinería, además de fomentar la concienciación medioambiental".

El objetivo de esta medida es prevenir posibles plagas de pulgón, principalmente, así como otros insectos perjudiciales como la araña roja y pequeños ácaros más propensos en esta estación del año, sin recurrir a productos químicos.

Distribución

En total, se distribuirán cerca de 3.000 ejemplares en doce zonas diferentes destinadas a huertos de ocio, con una densidad aproximada de entre 1 y 2 ejemplares por metro cuadrado.

En los huertos de Sangonera, Montevida, Santo Ángel, Santiago el Mayor, El Lago, Beniaján, Churra, Guadalupe y Molino del Amor se han soltado alrededor de 200 unidades por recinto, mientras que en los de Aljucer, El Puntal y Joven Futura se han liberado cerca de 400 ejemplares en cada uno, debido a su mayor extensión.

Para su traslado, las mariquitas se disponen sobre tiras de papel junto con dados de azúcar, y son introducidas en botes diseñados específicamente para su transporte por profesionales. Posteriormente, los ejemplares se distribuyen en pequeñas colonias sobre las plantas.

La suelta se realiza a primera hora de la mañana, cuando la temperatura es más baja y la radiación solar es menor, lo que hace que las mariquitas estén menos activas. Esto facilita que, una vez liberadas, permanezcan en las plantas en las que se colocan, en lugar de dispersarse, lo que facilita su asentamiento en el cultivo.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, participa en la suelta de los primeros ejemplares. / A.M.

Especie

En concreto, se trata de la Adalia bipunctata, una especie conocida comúnmente como 'mariquita de dos puntos' con presencia en toda Europa que "desempeña un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas agrícolas", resaltan desde el Consistorio.

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Los adultos miden entre 4 y 5 milímetros de longitud, tienen forma ovoide y presentan élitros rojos con una mancha negra centrada en cada uno. Su cabeza es negra con dos manchas blancas y el tórax es blanco con una característica marca negra en forma de 'M', que puede variar entre individuos.