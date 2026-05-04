Aumenta la vigilancia sobre los comercios, gasolineras y clínicas en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia aumenta la vigilancia y el control ambiental sobre las actividades económicas que se realizan en el municipio. Para ello, ha firmado un contrato de ‘Servicio de Inspección y Emisión de Informes en expedientes de actividades sujetos a declaración responsable por Entidad de Control Ambiental (ECA)’, que se ha adjudicado por un importe de más de 160.000 €, y un plazo de 3 años prorrogables anualmente por dos más.

Esta nueva herramienta tiene como objetivo "reforzar el control del cumplimiento de la normativa en las actividades económicas que funcionan mediante declaración responsable por Entidad de Control Ambiental (ECA) como son talleres, gasolineras, lavaderos, tintorerías, lavanderías, clínicas, hostelería, ganadería, laboratorio, industria, hospedaje, oficinas, comercios y almacenes".

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, explicó que "permitirá a una Entidad de Control Ambiental (ECA) llevar a cabo inspecciones técnicas especializadas y elaborar informes que acrediten si las actividades cumplen todos los requisitos legales en materias como atmósfera, gestión de residuos, vertidos de aguas industriales, ruido o protección del suelo".

Con la puesta en marcha de este nuevo contrato, el Consistorio espera "duplicar el número de informes anuales superando los 200, respondiendo así a la necesidad de reforzar los planes municipales de inspección ambiental, tal y como exige la legislación autonómica y estatal", subraya el Ejecutivo local en una nota de prensa.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, señaló que "con este contrato reforzamos la protección del medio ambiente en el municipio, asegurando que todas las actividades cumplen con las garantías necesarias para convivir en una ciudad más saludable y sostenible".

Durante las inspecciones se revisarán aspectos en materia de agua, aire, residuos, protección de la calidad del suelo, ruido y vibraciones.

Con este refuerzo a la seguridad, el Ayuntamiento asegura que tendrá múltiples beneficios como la "mejora de la calidad del aire o la protección del suelo y recursos hídricos".