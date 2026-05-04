Más de 600 llaves en una habitación: El servicio municipal de teleasistencia atendió 419 emergencias en viviendas en 2025

Más de 600 llaves de viviendas de Murcia se almacenan en una sala con acceso restringido. Y, así, el servicio municipal de teleasistencia pudo atender un total de 419 emergencias el año pasado, principalmente, en domicilios de personas mayores que viven solas.

Este recurso, disponible para cualquier persona usuaria del servicio de teleasistencia, "permite garantizar una actuación rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia en el domicilio", explicaron desde el Ayuntamiento.

Sin esperas ni puertas rotas

Aunque "la teleasistencia en Murcia no es solo un dispositivo en el domicilio: es acompañamiento, seguridad, prevención, intervención rápida y, sobre todo, tranquilidad, tanto de las personas usuarias como de sus familias", resaltó a este diario Pilar Torres, responsable de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, de la que depende este servicio.

Y es que, "con la custodia de llaves, como servicio complementario en la teleasistencia, garantizamos la atención inmediata ante cualquier situación de emergencia, ya que los técnicos pueden acceder a la vivienda sin esperas, combinando tecnología y atención personalizada para ofrecer tranquilidad y protección a los usuarios de este servicio", agregó la edil del ramo.

Acceso con huella digital y registro de usos El funcionamiento del servicio se basa en la cesión voluntaria de una copia de las llaves por parte de la persona usuaria. Tras comprobar los técnicos del servicio que las llaves funcionan, se registran y quedan bajo custodia para su uso en situaciones de emergencia. Las llaves se almacenan en las instalaciones de la empresa Tunstall Televida en Murcia, en una sala de acceso restringido mediante huella digital, a la que únicamente puede acceder el personal autorizado de la unidad móvil de teleasistencia. El sistema incorpora, además, otras medidas de seguridad con el objetivo de garantizar la privacidad de los usuarios. Así, las llaves no contienen datos identificativos de la persona usuaria y se almacenan mediante un sistema automatizado que asigna ubicación sin referencia personal. Asimismo, cada uso queda registrado y monitorizado y las llaves cuentan con geolocalización para estar identificadas en todo momento.

Además, Torres resaltó que, "ante cualquier caída o situación de emergencia, siempre en colaboración con Policía Local y bomberos, con la custodia de llaves evitamos la molestia de romper puertas o cerraduras para acceder a los domicilios, facilitando así la intervención con rapidez", por lo que la edil animó a los más de 3.500 usuarios del servicio municipal de teleasistencia a hacer uso de esta iniciativa.

Recurso clave para personas que viven solas

El servicio de custodia de llaves se puso en marcha en 1999, el mismo año en el que se creó la unidad móvil de teleasistencia, y en la actualidad, mantiene en custodia las llaves de 621 viviendas.

El perfil mayoritario de usuarios corresponde a personas que viven solas y que disponen de escaso apoyo inmediato, ya sea por distancia geográfica o por limitaciones en su entorno familiar o social.

De este modo, el servicio de custodia de llaves está disponible para cualquier persona usuaria del servicio municipal de teleasistencia, y se ofrece desde el momento del alta como una prestación complementaria orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

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En total, en 2025 este servicio se movilizó en 419 ocasiones y de ellas, el 58 por ciento de las emergencias atendidas se produjeron en la zona sur del municipio, mientras que en el centro se atendieron el 31 por ciento de los casos y, en el norte, el 11 por ciento restante.