El río Segura 'se acerca' a los murcianos en el meandro Vivillo y dice adiós a la caña invasora

Los ciudadanos podrán contemplar el río Segura a su paso por Murcia, concretamente en el meandro del Vivillo, de forma "mucho más próxima" con el avance de las obras de restauración fluvial, que cuentan con una inversión de 1,1 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Con esta actuación, el meandro del Vivillo se despide definitivamente de la caña invasora tras la colocación de una lámina impermeable. Y, en paralelo, los trabajos de excavación han llegado a la cota del río en una zona en la que los ciudadanos podrán acercarse y contemplar el agua del Segura "de una forma mucho más próxima, reforzando la conexión de Murcia con su río", destacaron fuentes municipales a este diario.

Además, el Consistorio ha programado una nueva visita guiada el próximo 16 de mayo para conocer de primera mano los trabajos de restauración del antiguo cauce del río, "una de las obras más ambiciosas" del proyecto municipal Murcia Río II.

Actuaciones

Durante el primer trimestre de este 2026 se completó la colocación de una lámina impermeable, en ambos márgenes del río, que impide el rebrote de la caña invasora.

La lámina está instalada mediante un sistema de unión por calor y fijada con grapas de acero, y queda también anclada en los bordes y en la parte superior de los taludes mediante una zanja específica.

En paralelo, con los trabajos de excavación del meandro han alcanzado prácticamente la cota del cauce del río en una zona del ámbito de actuación, "un avance especialmente significativo" para el Ayuntamiento, pues los ciudadanos podrán acercarse y contemplar el agua "de una forma mucho más próxima", con el objetivo de "recuperar una relación más directa, accesible y natural con este espacio".

Además, esta intervención permitirá devolver al río parte de su trazado histórico, con lo que disminuirá la velocidad del agua y, así, habrá menos riesgo de inundación durante episodios de lluvia.

Asimismo, el Consistorio ha programado el próximo 16 de mayo una nueva visita guiada por el meandro. De esta forma, un grupo reducido de hasta 15 personas podrá ver y conocer esta intervención junto al director de la obra y otros técnicos. Estas visitas guiadas se suman a otras actividades como jornadas de voluntariado medioambiental y talleres para escolares.

Claves

Este proyecto, impulsado por el alcalde José Ballesta, forma parte del programa municipal Murcia Río Fase II, que busca la transformación del entorno del Segura con la creación de senderos y bosques de ribera, así como la recuperación de la flora y fauna autóctona.

Además, la iniciativa contempla el acondicionamiento de zonas estanciales y una mejor conexión del río con las pedanías de Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y La Raya.

Los trabajos cuentan con una inversión superior a 1,1 millones de euros, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.

Trazado histórico

La recuperación del Meandro del Vivillo busca revertir los efectos del encauzamiento realizado en los años 80, que eliminó meandros históricos y alteró el comportamiento natural del río.

Con esta intervención, se recuperará parte de ese recorrido perdido para "reducir la agresividad del cauce durante lluvias intensas, favorecer la presencia de bosque de ribera, flora y fauna autóctonas, reducir especies invasoras y mejorar tanto el paisaje como el uso social del río", enumeraron fuentes municipales.