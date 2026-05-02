'Ver sin ojos' el Castillejo de Monteagudo

'Ver sin ojos' el Castillo y el Castillejo de Monteagudo. Este es el objetivo de la nueva maqueta tiflológica del complejo arquitectónico conocido como Las Fortalezas del Rey Lobo y, con esta adquisición, el Ayuntamiento de Murcia ampliará la red de maquetas que representan espacios emblemáticos del municipio como son la Catedral, el Santuario de la Virgen de la Fuensanta y la muralla islámica junto al centro de interpretación Madina Mursiya.

Este nuevo espacio tiflológico se instalará en el conjunto monumental de Monteagudo–Cabezo de Torres, "uno de los enclaves patrimoniales más significativos del municipio", destacan desde el Consistorio, que recientemente ha anunciado otras apuestas por el turismo en este enclave, como son la puesta en marcha de iluminación monumental, un recorrido guiado a través de señales y visitas a su época "de esplendor" con realidad virtual.

'Tocar' muros y acequias

El nuevo proyecto del Ayuntamiento en Las Fortalezas del Rey Lobo contempla la instalación de tres maquetas independientes, dedicadas al Castillo de Monteagudo y al Castillejo. Cada una de ellas se dispondrá sobre una peana individual e incorporará relieves, texturas diferenciadas, textos accesibles y señalización adaptada.

En concreto, la nueva maqueta se situará en la plaza frente al centro de interpretación de San Cayetano, en un ámbito peatonal y a pie de calle, libre de barreras arquitectónicas, con el objetivo de facilitar la interacción directa con los elementos interpretativos.

Asimismo, se emplearán materiales en altorrelieve y superficies diseñadas para el tacto para favorecer la accesibilidad sensorial, mientras que la incorporación de textos comprensibles y señales adaptadas contribuirá a la accesibilidad cognitiva.

Las maquetas serán una representación tridimensional diseñada para ofrecer una lectura táctil, por lo que se podrán identificar volúmenes, recorridos y elementos patrimoniales relevantes, como acequias. Asimismo, se incorporarán señales táctiles en el suelo, perceptibles mediante el contacto con el bastón o la planta del pie, para mejorar la orientación.

Luces para ingresar en el 'skyline' murciano

Aunque las maquetas tiflológicas no serán la única novedad que el Castillejo de Monteagudo estrenará próximamente. De hecho, los trabajos de restauración del recinto superior del Palacio Ibn Mardanis están en proceso de licitación por un importe de 2,27 millones de euros.

Y uno de los puntos fuertes es la iluminación, que se distribuirá entre los muros, la fachada y el interior del monumento, así como a lo largo del recorrido. En total, serán de 914 luminarias LED manejadas en remoto, que suponen medio millón de euros del presupuesto total del proyecto.

De hecho, "con la iluminación monumental del Castillejo de Monteagudo, pasaremos a formar parte del skyline de Murcia", destacó David Campoy, presidente de la Junta Municipal de Monteagudo, en la presentación del proyecto de restauración.

Además, la iniciativa contempla la creación de un nuevo punto de encuentro que contará con un mirador desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres.

Visitas físicas y virtuales

Además, el pasado 20 de abril el entorno del Castillejo estrenó una ruta guiada a través de 25 señales en puntos como el Castillejo de Monteagudo, el acceso al Palacio de Ibn Mardanís, el Castillo de Larache y la Alberca del Molino Armero.

A través de estas señales, se puede realizar un recorrido de hasta 3 kilómetros, desde el Centro de Visitantes de Monteagudo hasta la Alberca de Cabezo de Torres.

Y el enclave también se podrá visitar "en su momento de máximo esplendor", en la época medieval, mediante herramientas de realidad virtual e inteligencia artificial, a través de una experiencia inmersiva se desarrollará en el centro de visitantes de Monteagudo.

A través de una aplicación digital, que estará disponible en Google Play y App Store y en varios idiomas, se podrán 'visitar' recreaciones del enclave sin salir del centro de interpretación. Con este proyecto el Consistorio espera también reducir las visitas físicas al Castillejo y contribuir así a su conservación a largo plazo. Además, la inteligencia artificial se empleará para detectar grafitis y actos vandálicos y contribuir a la preservación preventiva.

Casi 150 actividades gratis al año

Asimismo, desde el Ayuntamiento destacaron la gran participación ciudadana en las actividades desarrolladas en este enclave, como son rutas guiadas, clases de yoga, carreras y torneos de ajedrez, lo que "demuestra el interés por el monumento", indicaron.

Además, es la primera vez que, a través de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, se organiza una programación anual con más de 140 actividades gratis y abiertas a todos los públicos.

Al éxito cosechado por las visitas guiadas por la zona del Rey Lobo y las visitas con arqueólogos a las excavaciones se han sumado nuevas propuestas. Por ejemplo, recientemente se organizó el primer torneo de ajedrez rápido en el recinto superior del complejo palaciego, cita a la que asistieron más de cien de personas.

También la sexta edición de la carrera popular 'Tres Castillos Monteagudo' se celebró el pasado fin de semana y superó los 700 corredores. Este evento se desarrolla en el entorno de los tres Castillos que conforman el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, con un recorrido de aproximadamente 7,5 kilómetros por un circuito mixto de asfalto y tierra que discurre por huertos de limoneros, caminos por acequias y la cantera de la cueva.

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La programación incluye rutas guiadas, visitas teatralizadas, conciertos, exhibiciones medievales, talleres y actividades escolares en las fortalezas de Monteagudo, El Castillejo, Larache y Cabezo de Torres. Además, continúan actividades ya consolidadas como las visitas teatralizadas, propuestas didácticas y sesiones de yoga y meditación, que en 2025 atrajeron a más de 15.000 visitantes.