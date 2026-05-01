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La música para buscar a Dios arrasa en el convento

Las Hermanas de los Pobres de Algezares dieron un concierto benéfico en un recinto abarrotado

Las mejores imágenes del concierto de las hermanas de los pobres

Las mejores imágenes del concierto de las hermanas de los pobres

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Las mejores imágenes del concierto de las hermanas pobres / Israel Sánchez

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Música en directo, cadena de oración y charla con los espectadores con cena y bebida. Esta es la experiencia completa que ofrecieron las Hermanas de los Pobres de Algezares que ayer debutaron en su primer concierto oficial celebrado en su convento. Con una afluencia esperada de unas 1.000 personas, las puertas del convento de Santa Verónica, situado en la carretera de la subida al Santuario de la Virgen de la Fuensanta, se abrieron a las cinco de la tarde para aquellos espectadores que quisieran unirse a la hora santa "para rezar por todos los que vais a venir a compartir con nosotras", explicaban las religiosas en la información de acceso al evento ofrecida en sus redes sociales.

Una hora más tarde, tras dar las gracias a Dios, las artistas compartieron una charla con los asistentes, que llevaban pulseras únicas del concierto en las que se podía leer: 'Dios te quiere con locura'. Tras conocer a las cantantes y un concurso de bingo, llegaría el concierto a partir de las ocho, donde, además, el público pudo cenar empanadillas, pasteles de carne o pizzas, junto a la barra de bebidas.

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El concierto descubrió las canciones de 'Solo Dios es', el disco de música religiosa que cuenta con temas como 'Rompe, rompe' en el que las Hermanas comunican el mensaje con el que describen el disco: "Lo único que queremos es que, a todo el que lo escuche, le aumente el deseo de buscar a Dios, porque nuestra música no tiene otra finalidad que ayudar a encontrarse con Él". La recaudación del concierto irá destinada a su proyecto para convertir el monasterio en una Casa de Espiritualidad "donde las personas puedan detenerse, orar y descansar en el Señor".

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