La lucha sindical sale a las calles de Murcia en defensa de la vivienda digna, la democracia y los salarios de los trabajadores

A ritmo de redoble de tambores del grupo 'Kultrún batucada' comenzaba la manifestación del Día del Trabajador en Murcia. Desde poco antes de las once de la mañana, la plaza de la Fuensanta junto al Corte Inglés, se llenó de banderas de los sindicatos UGT, CCOO y USO, además de multitud de pancartas reivindicativas de otros colectivos.

Bajo el lema: 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', las dirigentes de CCOO, UGT y USO en la Región comandaban la protesta junto a Joaquín Sánchez miembro de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) y de Hermandad Obrera de Acción Católica.

El sacerdote Joaquín Sánchez que la mañana de hoy señaló que participaba en calidad de miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica junto a los sindicatos por los problemas con la vivienda, salarios y la defensa de la democracia.

Sobre la asistencia a la convocatoria de esta mañana, Sánchez subrayó que "ojalá fuéramos 2.000 o 3.000 personas". Asimismo, explicó que los sindicatos y colectivos sociales tienen que incidir en "convencer a las personas que se muestran indiferentes y llevarles la conciencia obrera".

Tampoco faltaron a la cita sindical representantes políticos como el secretario general del PSOE en Murcia, Ginés Ruiz Maciá, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas, que se situaron más atrás de la cabeza de la manifestación.

Las palmas y los cánticos en defensa de la educación y la sanidad pública se sucedían a lo largo de la Gran Vía, mientras continuaba el ruido de la batucada a mitad de la concentración.

Todas las imágenes de la manifestación por el Día del Trabajador 2026 en Murcia / Israel Sánchez

Además, los manifestantes hicieron referencia a los problemas de acceso a la vivienda, subida de salarios y reducción de la jornada laboral.

Otro de los colectivos que acudió a la concentración fue Sitra el sindicato que defiende los derechos de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Murcia. Su pancarta refleja su descontento con la Administración local, ya que se podía leer: 'Ayuntamiento de Murcia no más prórrogas , no más maltrato, salarios dignos garantizados ya'.

La presidenta de este colectivo, Vanesa Marín, explicó que "nos sentimos engañados por el Ayuntamiento de Murcia" porque aún no han sacado el pliegue de condiciones que garantice su subida salarial.

"Los pueblos unidos contra la dictadura de Trump"

La lucha de los gobiernos de Cuba y Palestina contra Estados Unidos y Donald Trump, también fue protagonista en la concentración. Los gritos de: "¡No a la guerra!" y de "Palestina y Cuba libre" resonaban con fuerza en la principal vía de la capital a la vez que el público podía leer pancartas como 'Palestina: Existir es resistir' o 'No al bloqueo. Viva Cuba socialista y soberana'.

Estas pancartas y declaraciones eran secundadas por la Unificación Comunista de España que reclamaba que "Netanyahu y Trump fueran al Tribunal Penal" con su pancarta en la que se leía: 'La clase obrera y los pueblos del mundo unidos contra la dictadura mundial de Trump'.

Discursos finales

A la llegada a su destino final, el jardín del Malecón, la secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, la de UGT, Paqui Sánchez, Julia Martínez de USO, y el cura Joaquín Sánchez ofrecieron un discurso que cerró la concentración del Primero de Mayo.

Frente a la puerta del Huerto de las Bombas, Paqui Sánchez fue la primera en tomar la palabra. Sánchez agradeció la asistencia a la congregación del Día del Trabajador y señaló que "la lucha de la clase obrera es la única que nos puede salvar de esta ola reaccionaria".

También requirió que "queremos justicia social como la reforma de la ley participación institucional", ya que "ante los ataques de la ultraderecha a la clase sindical, nosotros no nos vamos a callar".

Teresa Fuentes de CCOO, reivindicó que las tres principales organizaciones sindicales en la Región están lideradas por mujeres lo cual significa que "se avanza en la lucha por la igualdad". Asimismo, Fuentes recordó la lucha salarial del Día del Trabajador que "ha hecho posible los logros de la actualidad". A pesar de ello, lamentó que algunas de esas conquistas sociales "se están diluyendo como el acceso a una vivienda digna". Por eso animó a los presentes a "unirse a crear redes de acción y apoyo para salir a la calle a visibilizar problemas". Porque indicó que el objetivo es "avanzar hacia una sociedad más igualitaria" y que esto no es inalcanzable, sino que "depende de todos y todas nosotras".

En tercer lugar habló Julia Martínez de USO. Martínez llamó a "volver a humanizar el trabajo". Aludió a que las personas trabajadoras deben estar en el centro de la economía. Para ello, exigen medidas como la reducción de la jornada laboral y la diversificación de la riqueza.

"En USO reivindicamos un modelo educativo sostenible y justo", apuntó Martínez quien mostró su apoyo a la educación pública y privada.

También llamó a "defender los derechos conseguidos y seguir luchando por conquistar nuevos para que no continúen en retroceso" en la Región de Murcia.

Por último, habló el sacerdote Joaquín Sánchez en defensa de los movimientos obreros y sociales. "Una de las grandes batallas de los sindicatos es llegar al corazón y la mente de las personas", indicó Sánchez.

También animó a los presentes a luchar por la democracia "contra el tecno fascismo y a la defensa de la regularización de los migrantes" a los que se les señala a menudo como "los culpables de todos los problemas, pero su causa es justa".