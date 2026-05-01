Esta es la conocida discoteca del centro de Murcia que se ha "reinaugurado" duplicando su aforo

Entre Santa Eulalia y Centrofama, las calles de Murcia albergan numerosos establecimientos dedicados al ocio nocturno. Miles de jóvenes las recorren durante los fines de semana en busca de un lugar donde encontrar música y bebida. Bares, pubs y discotecas se cuentan por decenas en la que es, sin duda, la zona más "fiestera" de la capital murciana.

Uno de los pubs por excelencia es Parabarap. La cadena dedicada al mundo de la noche está presente en cinco ciudades del país: Alicante, Granada, Salamanca, Valencia y Murcia. A partir de ahora, en ésta última su apuesta se multiplicará por dos. A su actual ubicación en la Calle Enrique Villar, desde esta misma semana se le sumará la de un nuevo punto a escasos diez metros del actual, duplicando así su aforo.

El nuevo local ocupará el espacio que hasta hace escasas fechas operaba como 'Farándula'. Este jueves, aprovechando el comienzo del Puente de mayo, centenares de jóvenes curiosos no se pudieron resistir a estrenar esta segunda versión de Parabarap.