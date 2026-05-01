El concierto de Evaristo en Murcia calienta el Pleno: "Nos veremos en los tribunales"

El concierto que Evaristo celebrará el próximo 20 de mayo en Murcia generó debate en el Pleno de abril del Ayuntamiento a raíz de una moción presentada por Vox.

Los de Abascal cuestionaron "el patrocinio y colaboración municipal con la actuación de Evaristo", enmarcada en los conciertos de Las Noches del Malecón, según el texto de su propuesta.

En concreto, el evento se desarrollará en la sala Mamba y también actuarán el grupo cartagenero Kante Pinréliko y los murcianos The Nadies.

"Otro concierto de proetarras en Murcia"

El concejal Fernando Sánchez-Parra mostró durante la sesión plenaria el cartel del concierto en el que "actúa el proetarra Evaristo" para mostrar que aparecen los logos del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad.

"Los grupos que ensalzan el terrorismo no pueden tener espacio en Murcia ni lucir el logo del Ayuntamiento", aseveró el concejal de Vox.

Asimismo, Sánchez-Parra recordó que Vox ya presentó una moción en el Pleno ordinario de septiembre en contra del concierto de Soziedad Alkohólika en el festival Pirata Murcia, evento que fue finalmente cancelado.

De hecho, cuando Vox hizo pública esta moción denunciaba "otro concierto de proetarras en Murcia".

Acusaciones "graves y gratuitas"

"No me va a encontrar defendiendo los discursos racistas que usted últimamente trae al Pleno", respondió al concejal de Vox el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien calificó las acusaciones de "graves y gratuitas".

"Si sigue diciendo que enaltecemos el terrorismo, nos veremos en los tribunales", aseveró Avilés, quien también detalló que el concierto de Evaristo está organizado "por una promotora privada, en una sala privada" y que no cuenta con financiación pública.

Asimismo, Avilés indicó que Evaristo ha actuado recientemente en localidades en las que Vox está en el equipo de Gobierno, como son Valencia y Guadalajara, y aclaró que el concierto de Soziedad Alkohólika "se canceló antes de la celebración del Pleno y fue porque no se vendieron las suficientes entradas".

"Quieren prohibir a media España"

"Van de defensores de la españolidad, pero no les gusta España: quieren prohibir a media España", espetó, por su parte, el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, a los de Abascal.

"Diría que Vox quiere prohibir todo lo que no es Vox, pero ya no estoy seguro", bromeó el portavoz socialista al recordar que "ahora quieren prohibir a Antelo", el exdirigente de Vox a nivel regional.

En su segundo turno de intervención, el concejal de Vox aseguró a Avilés: "A nivel personal, no le he faltado el respeto. Me dan igual los tribunales" y, finalmente, retiró la moción.

Aunque la polémica continuó en redes sociales, con un intercambio de mensajes en X. "El concejal del PP, Diego Avilés, rechaza la propuesta de VOX de impedir un concierto que enaltece el terrorismo y la violencia y denunciará en los tribunales al concejal de VOX por 'impedir la libertad de expresión del proetarra'", publicó la cuenta de Vox en el Ayuntamiento de Murcia.

Noticias relacionadas

En respuesta, Diego Avilés indicó: "Estaba esperando vuestro tweet lleno de mentiras, confusión y crispación. Siento si tanto os ha escocido, pero la realidad ha sido esta", y adjuntó un vídeo de la sesión plenaria.