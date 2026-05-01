Alternativa religiosa al Warm Up: Las Hermanas Pobres de Algezares dan un concierto este viernes

Miles de murcianos se preparan ya para el primer gran festival de la temporada en la Región. Mientras tanto, las Hermanas Pobres de Algezares han fechado para el mismo día un concierto benéfico, en el que cantarán canciones de su primer disco ‘Solo Dios es’. A la misma hora que la programación del concierto en el convento, cantarán en La Fica artistas como Perdón, Veintiuno, Ginebras y Guitarricadelafuente.

Las hermanas explican en la descripción del disco: “Lo único que queremos es que, a todo el que lo escuche le aumente el deseo de buscar a Dios, porque nuestra música no tiene otra finalidad que ayudar a encontrarse con Él”. En su página web confesaban estar un poco perdidas con el proceso de realizar un álbum, de forma que pidieron ayuda a personas que supieran de música y producción y quisieran colaborar.

Hermanas Pobres de Algezares que tocan música. / L.O.

Horario y propósito del concierto

Aseguran que está previsto que unas 1.000 personas de toda España participen en el concierto. A las 17h invitan a quien quiera a unirse a la hora santa “para rezar por todos los que vais a venir a compartir con nosotras”. A las 18h se abrirán las puertas del recinto y las hermanas aprovecharán para saludar y charlar con los espectadores. Finalmente, el concierto comenzará a las 20h y ofrecen cena y bebidas para disfrutar una experiencia completa.

La recaudación del concierto irá destinada a su proyecto para convertir el monasterio que se sitúa junto al Santuario de la Fuensanta en una Casa de Espiritualidad “donde las personas puedan detenerse, orar y descansar en el Señor”. Incluso han utilizado las redes sociales con tono muy informal para pedir donaciones: “Familia, 2€ pa’ la casa no son na’”.

Hermanas Pobres de Algezares / L.O.

Fenómeno en redes

En 2023 comenzaron a publicar ‘covers’ en su cuenta de Instagram y un año después se lanzaron a las canciones originales. Cada uno de estos vídeos acumula decenas de likes y las han hecho convertirse en una sensación en el mundo de las redes, con 756.000 seguidores en Instagram y 300.700 en TikTok.

Su perfil se centra principalmente en imágenes de las monjas cantando, pero también ofrecen vídeos y fotos mostrando sus otras labores en el convento e incluso colaboraciones con otros creadores de contenido.