Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo rector UMUPrórroga alquileresNueva baja en VoxImpuestos MurciaLos MateosMuerte empresario murcianoTiempo Murcia
instagramlinkedin

Festival

El Warm Up contará con un 'Punto AVISA' para prevenir episodios de violencia de género

La Comunidad pone a disposición de los asistentes este espacio de atención, con un equipo de profesionales especializados en psicología y educación social

Carpa del 'Punto AVISA' instalado por Política Social en el festival Warm Up.

Carpa del 'Punto AVISA' instalado por Política Social en el festival Warm Up.

L.O.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha instalado un ‘Punto AVISA’ en el festival internacional de música Warm Up, que se celebra viernes y sábado en el recinto ferial de La Fica de Murcia. Consistirá en una carpa propuesta principalmente para ofrecer información, así como para prevenir y atender posibles situaciones de violencia sexual y de género. Un equipo formado por profesionales especializados ofrecerá acompañamiento, orientación y apoyo a las personas que lo necesiten durante los dos días en los que se celebra el festival.

El ‘Punto AVISA’ estará instalado muy próximo a la salida principal, con el propósito de hacer este recurso más visible y accesible para todos los asistentes.

Este servicio está impulsado por la Consejería de Política Social, a través de la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, lo desarrollará la Asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia (Mujomur). Se trata de una iniciativa que lleva recursos especializados a espacios de ocio en los que participan, en este caso, miles de personas, a fin de promover que sean entornos seguros y libres de violencia.

Noticias relacionadas

Dos equipos rotativos, formados por dos educadoras sociales, dos psicólogas y personal voluntario, atenderán cualquier posible caso de violencia sexual y de género, e informarán a las personas asistentes sobre cómo actuar ante estas situaciones. Además, proporcionarán toda la información referente a los servicios de atención integral que tienen a su disposición, y también contribuirán a sensibilizar sobre la importancia de las relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
  2. La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
  3. Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos
  4. Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
  5. Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
  6. En directo: Europa-Real Murcia
  7. El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
  8. Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre

El Warm Up contará con un 'Punto AVISA' para prevenir episodios de violencia de género

El Warm Up contará con un 'Punto AVISA' para prevenir episodios de violencia de género

Murcia decidirá cuál es la mejor tarta de queso de España en un campeonato abierto al público en el Jardín Chino

Murcia decidirá cuál es la mejor tarta de queso de España en un campeonato abierto al público en el Jardín Chino

El murciano que ganó el mejor helado de España revela el truco para que el helado casero no quede como una piedra

El murciano que ganó el mejor helado de España revela el truco para que el helado casero no quede como una piedra

Los impuestos y tasas se congelan en Murcia con el presupuesto municipal para 2027

Los impuestos y tasas se congelan en Murcia con el presupuesto municipal para 2027

El PSOE se plantea "poner en manos de la Justicia" el contrato por los árboles 'irregulares' en Murcia

El PSOE se plantea "poner en manos de la Justicia" el contrato por los árboles 'irregulares' en Murcia

Llegan a Murcia las frutas más virales del mundo: parecen reales, pero esconden un dulce de alta pastelería

La Torre Falcón estará rehabilitada en verano de 2027

La Torre Falcón estará rehabilitada en verano de 2027

Murcia triplica la inversión en transporte público en tres años: Conoce las primeras pinceladas del presupuesto para 2027

Murcia triplica la inversión en transporte público en tres años: Conoce las primeras pinceladas del presupuesto para 2027
Tracking Pixel Contents