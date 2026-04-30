Festival
El Warm Up contará con un 'Punto AVISA' para prevenir episodios de violencia de género
La Comunidad pone a disposición de los asistentes este espacio de atención, con un equipo de profesionales especializados en psicología y educación social
L.O.
La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha instalado un ‘Punto AVISA’ en el festival internacional de música Warm Up, que se celebra viernes y sábado en el recinto ferial de La Fica de Murcia. Consistirá en una carpa propuesta principalmente para ofrecer información, así como para prevenir y atender posibles situaciones de violencia sexual y de género. Un equipo formado por profesionales especializados ofrecerá acompañamiento, orientación y apoyo a las personas que lo necesiten durante los dos días en los que se celebra el festival.
El ‘Punto AVISA’ estará instalado muy próximo a la salida principal, con el propósito de hacer este recurso más visible y accesible para todos los asistentes.
Este servicio está impulsado por la Consejería de Política Social, a través de la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, lo desarrollará la Asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia (Mujomur). Se trata de una iniciativa que lleva recursos especializados a espacios de ocio en los que participan, en este caso, miles de personas, a fin de promover que sean entornos seguros y libres de violencia.
Dos equipos rotativos, formados por dos educadoras sociales, dos psicólogas y personal voluntario, atenderán cualquier posible caso de violencia sexual y de género, e informarán a las personas asistentes sobre cómo actuar ante estas situaciones. Además, proporcionarán toda la información referente a los servicios de atención integral que tienen a su disposición, y también contribuirán a sensibilizar sobre la importancia de las relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
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