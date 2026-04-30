El Pleno de Murcia pide que se paralice el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España

El proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España tensionó el Pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Murcia.

Los tres grupos con representación en el Consistorio murciano presentaron sendas mociones relativas al procedimiento y la que defendió el PP salió adelante, con el apoyo de Vox y los votos en contra de los socialistas, para pedir "que se retire el Real Decreto de regularización masiva", indica el texto de la propuesta.

Por su parte, el PSOE defendió el proceso en su propuesta, mientras que Vox denunció "el uso de espacios públicos para promover el negocio de la inmigración ilegal".

Una "quiniela administrativa"

La moción presentada por el PP "no rechaza" el proceso en sí, sino que "rechaza una forma irresponsable de gobernar", aseguró Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, al presentar la propuesta.

Torres aseguró que "los trabajadores públicos están desbordados" y, los servicios, "al límite". Asimismo, acusó al Gobierno estatal de haber convertido el proceso de regularización en una "quiniela administrativa" que genera "incertidumbre y desconfianza en el procedimiento".

Además, la concejala del PP advirtió sobre la desigualdad territorial que favorece esta medida, pues la obtención de los informes de vulnerabilidad, documentos necesarios para que se tramite la regularización, "depende del municipio en el que vivas" e incluso "del propio colapso de los servicios municipales".

Reacciones

En respuesta, Esther Nevado, concejala del PSOE, indicó que el proceso cuenta con el visto bueno de todos los grupos políticos y entidades sociales a nivel estatal, a excepción de PP y Vox.

En este sentido, la concejala del PSOE acusó a los populares de no aprobar el proceso de regularización en un intento de "repescar votos" al "copiar los argumentos de la extrema derecha", por ejemplo, al calificar el procedimiento de masivo. "Están a nada de decir que vienen a quitarnos el trabajo", expresó Nevado.

Por su parte, Alba Franco, concejala de Vox, advirtió sobre el efecto llamada y recordó el incidente vivido en San Pío X, a las puertas de la asociación Rumiñahui, uno de los centros autorizados para expedir el certificado de vulnerabilidad en el municipio de Murcia.

Además, Franco aseguró que los vecinos de dicho barrio están recogiendo firmas para pedir medidas ante la situación que se genera a las puertas de la citada asociación, pues hay quien incluso duerme en la calle para hacer cola y conseguir un certificado de vulnerabilidad, lo que genera tensiones y residuos en la zona, expuso la concejala de Vox.

Medidas

La moción aprobada con los votos a favor de PP y Vox y la negativa de los socialistas insta al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva "por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo", detalla moción defendida en el Pleno por el PP.

Además, la propuesta de los populares denuncia el colapso de los servicios sociales y atención a la ciudadanía municipales.

Por último, desde el actual equipo de Gobierno local solicitan que los procesos de regularización sean individualizados y estén acompañados de una memoria económica detallada y criterios bien definidos.

Otras propuestas

Por otro lado, la moción defendida por el PSOE pedía apoyo y garantías para el proceso, así como información accesible y coordinación entre servicios municipales, pero no salió adelante por la negativa de PP y Vox.

En cuanto a la propuesta de Vox, hace referencia al "uso de espacios municipales para promover el negocio de la inmigración ilegal", pues, según explicó la concejala Alba Franco, en estos lugares "las mafias captan clientes".

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Esta moción hacía referencia a una charla impartida en el centro de iniciativas municipales, por lo que el PP presentó y aprobó en solitario una alternativa -con la abstención del PSOE y los votos en contra de Vox- que insta a "continuar promoviendo" este espacio para la "prestación de servicios emprendedores" y a "continuar impulsando el plan municipal de empleo y promoción económica 2024-2027".