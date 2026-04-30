El Pleno del Ayuntamiento de Murcia da el visto bueno a dos nuevas zonas verdes en el municipio

El Ayuntamiento de Murcia dio cuenta del plan presupuestario a medio plazo, que abarca de 2027 a 2029, en el Pleno ordinario de abril celebrado este jueves.

El concejal de Contratación, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, resaltó este punto del orden del día en las comparecencias previas al Pleno y recordó que el día anterior a la sesión la Junta de Gobierno local aprobó la firma de la providencia de inicio del presupuesto municipal para 2027, que será el último que se elabore durante esta legislatura.

"Recuperar" un solar para los vecinos de La Paz

Por su parte, la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, puso el foco en el proyecto planteado en el solar en el que antes operaba la guardería de La Paz, donde ahora se plantea crear "un punto de encuentro intergeneracional", expuso la también concejala de Fomento y Patrimonio.

El futuro jardín de La Paz contará con una zona de ocio, un área infantil, itinerarios peatonales y una pista polideportiva para la práctica de minibasket, fútbol sala y balonmano, todo ello en una parcela de 3.000 metros cuadrados.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 244.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se enmarca en uno de los ejes estratégicos del presupuesto municipal para 2027, indicó Pérez, pues pretende "recuperar espacios para los murcianos" al transformar un espacio en desuso en una zona de estancia para los ciudadanos de todas las edades.

En concreto, en la sesión plenaria se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, el incremento del gasto previsto para la completa tramitación del contrato de obras.

Nuevo jardín en Sangonera La Verde

En la sesión plenaria también se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, la expropiación de dos parcelas en Sangonera La Verde destinadas a espacios libres y zona verde.

En concreto, se aprobó la disposición del gasto de unos 148.900 euros y fuentes municipales indicaron a este diario que se trata de "un trámite que supone un avance en la adquisición del Ayuntamiento de cerca de 300 metros cuadrados de superficie de unas parcelas, para que sean de titularidad municipal, con la previsión de que estén destinadas a zonas verdes".

Además, desde el Ayuntamiento agregaron que "el próximo trámite del proceso sería ya la ocupación municipal".

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Por otro lado, en la sesión plenaria se dio conformidad al borrador de decreto remitido por la Comunidad destinado a la ampliación del centro de salud de Santa María de Gracia, punto que también fue aprobado por unanimidad.