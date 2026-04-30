Los impuestos y tasas se congelan en Murcia con el presupuesto municipal para 2027

El presupuesto municipal para el año que viene está dotado con 545 millones de euros y contempla la congelación de tasas e impuestos, medida que ya se aplica durante este 2026 y que en 2027 permitirá a los murcianos ahorrar entre 25 y 30 millones de euros.

Estas son algunas de las pinceladas que anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno celebrada este miércoles, en la que se aprobaron las cuentas municipales de 2025, el inicio de los trabajos para elaborar el presupuesto de 2027 y un crédito de 9 millones para terminar de financiar los proyectos estratégicos puestos en marcha durante esta legislatura.

Además, el edil indicó que de los 545 millones de euros que contempla el nuevo presupuesto -7 millones menos que el de este 2026-, más de 230 millones estarán destinados a servicios públicos.

Los servicios públicos recibirán más de 230 millones

Ejes estratégicos

Asimismo, Muñoz desgranó los tres ejes sobre los que se articula el presupuesto municipal para 2027: el transporte público, la recuperación de patrimonio y de espacios urbanos para la ciudadanía.

Respecto a la inversión en transporte público, este presupuesto triplica la cantidad de 2023, detalló el edil. Además, se contempla la creación de nuevas zonas peatonales y aparcamientos.

En cuanto al patrimonio, destaca la continuidad de iniciativas que ya están en marcha, como la Cárcel Vieja, el yacimiento de San Esteban y el palacio Ibn Mardanís, conocido también como el Castillejo de Monteagudo.

Y, sobre la recuperación de espacios urbanos para la ciudadanía, Muñoz destacó los proyectos en el espacio de conexión oeste, que abarca los barrios de San Andrés, San Antón y San Antolín, y se verá potenciado por la cercanía de la nueva estación de autobuses.

Además, el presupuesto de 2027 reforzará la seguridad, con la ampliación de medios y efectivos de los servicios de emergencia, e impulsará nuevas actuaciones en zonas verdes, equipamientos y espacios públicos.

Plazos

Para que el presupuesto municipal esté ejecutivo en enero de 2027 debe estar listo, como muy tarde, en septiembre. Así, el Ayuntamiento espera elevar el presupuesto al Pleno municipal en septiembre como muy tarde y, si es necesario, recurrir a una sesión plenaria extraordinaria para dar margen de tiempo a la tramitación.

Asimismo, el concejal del ramo detalló que el Ayuntamiento estará abierto a todas las vías de financiación posibles, lo que incluye también la venta de suelo público. Y el concejal también exigió al Gobierno estatal la aprobación del presupuesto nacional. "Los ayuntamientos estamos siendo esquilmados por el Gobierno de España por no tener el presupuesto estatal aprobado", lamentó Muñoz.

Dejar a cero el remanente de tesorería negativo

Por otro lado, el Ayuntamiento "consolida su recuperación económica" con la aprobación de las cuentas de 2025, expresó Muñoz, pues "todos los proyectos estratégicos cuentan con financiación".

Respecto al presupuesto de 2025, "hemos conseguido cumplir con las reglas fiscales y poner en orden las cuentas públicas", resaltó el edil.

Además, el año pasado se movilizaron 4,6 millones de euros en inversiones. También se mejoró la capacidad de financiación del Ayuntamiento, al pasar de un agujero de 64 millones en las arcas municipales a disponer de 17.1 millones de euros de saldo positivo, lo que supone un aumento de 81 millones de euros y consolida el superávit presupuestario.

Por su parte, el remanente negativo de tesorería se sitúa en 76.8 millones al reducirse en 12.7 millones, lo que deja un margen de 51 millones.

Con todas estas cifras, las cuentas municipales se adecúan al plan de saneamiento del Ayuntamiento, aseguró Muñoz, quien también adelantó que es posible que a final de legislatura el remanente negativo de tesorería llegue a cero, un año antes de lo inicialmente previsto por el Consistorio.

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En cuanto a la deuda financiera, es del 28 por ciento sin contar con la imputación del gasto del tranvía y, teniendo en cuenta este gasto, del 56 por ciento, ambos porcentajes muy alejados del límite del 75 por ciento establecido a nivel estatal para disponer con libertad de financiación.