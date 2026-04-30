El Ayuntamiento de Murcia convoca la Comisión de Vigilancia de la Contratación "tras tres años y tres mociones" de la oposición

El Ayuntamiento de Murcia celebrará el próximo 21 de mayo la segunda reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación convocada en los tres años que han pasado desde que inició la actual legislatura.

Así lo anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante el Pleno ordinario de este jueves, a raíz de una moción que el PSOE ha puesto sobre la mesa en varias sesiones plenarias.

El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, relató que su formación ya pidió tanto en enero de 2025 como en enero de 2026 la convocatoria de esta comisión y, en la segunda ocasión, desde el equipo de Gobierno local del PP les indicaron a los grupos de la oposición que enviaran un listado de los contratos que proponían para revisión.

En este sentido, Muñoz concretó que uno de los grupos envió la lista 7 días después de dicha sesión plenaria y, el otro, a los 20.

"En manos de la Justicia"

Además, en una rueda de prensa celebrada un par de días antes del Pleno, el portavoz del PSOE anunció que reclaman también el expediente del contrato de vegetación en varias medianas de Murcia, correspondientes al lote 2 de las obras de movilidad.

Dicho acuerdo incurre en hasta 5 irregularidades según se desprende de un informe de la interventora municipal, del que ya informó La Opinión, y "si no nos facilitan de inmediato el expediente, que ya hemos reclamado por escrito, lo pondremos en manos de la Justicia", aseguró Ruiz.

Debate

"Efectivamente, el próximo 21 de mayo se celebrará la Comisión", arrancó Muñoz su intervención después de que el portavoz del PSOE presentase la moción en el Pleno de este jueves.

El concejal del PP también aseguró que todos los concejales tienen la capacidad de consultar los expedientes del servicio de contratación, a lo que el portavoz del PSOE indicó que tan solo tienen esa opción los miembros del equipo de Gobierno. Además, Ruiz lamentó que se convoque la Comisión "tras tres años y tres mociones" de los grupos de la oposición.

Por su parte, el concejal de Vox José Mariano Orenes, lamentó que "gran parte de las mociones que presentamos los grupos de la oposición no deberían estar aquí, porque son para pedir al PP que haga su trabajo, como es el caso de esta moción".

Contratos

El edil del PP concretó durante el Pleno que la Comisión se convocaría después de la sesión plenaria, y que el PP llevaría para su análisis los contratos del servicio del 092, de retirada de vehículos, de creatividad de campañas publicitarias y de publicidad y fotografía.

Por su parte, el PSOE requirió por escrito conocer las condiciones del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, pues el actual está en prórroga desde que finalizó su vigencia en abril del año pasado.

También el ya mencionado expediente relativo a la factura por la plantación irregular de árboles y rosales en varias medianas para "analizar la legalidad de la 'contratación' verbal de un suministro de vegetales de más de 130.000 euros, los trámites que se siguieron, quién dio las órdenes, y el perjuicio producido a las arcas municipales teniendo en cuenta que de no haberse modificado las previsiones el gasto se podría haber incluido sin ningún problema en la subvención recibida para las obras asociadas al plan de movilidad", detalla el escrito remitido al Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario.

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También pidieron estudiar el grado de cumplimiento del servicio de colaboración y de apoyo técnico y material a la aplicación de los tributos y las previsiones para la continuidad del servicio de mantenimiento de jardines, medianas y rotondas del municipio de Murcia.