La Torre Falcón estará rehabilitada en verano de 2027

Los vecinos de la urbanización Joven Futura de Espinardo recuperarán el próximo año uno de los inmuebles típicos de la huerta de Murcia datado del siglo XVII.

Así lo anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno de este miércoles en la que se adjudicó el contrato de obras para la rehabilitación de la Casa-Torre Falcón, ubicada entre el camino Torre Falcón y la calle Francisco Alemán Sainz 7 de Joven Futura.

El acuerdo, con un presupuesto de 737.700 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, queda en manos de Manibus Proyectos S.L., la misma empresa que se hizo con el contrato de la segunda fase del centro Madina Mursiya.

Devolver espacios a los vecinos

El objetivo del proyecto es "revitalizar el entorno, activar la pedanía y generar espacios estanciales", explicó la también la concejala de Fomento y Patrimonio.

Y es que la idea es que tanto el interior del inmueble como el entorno (donde se generarán zonas de estancia y huertos-jardín con especies tradicionales) se empleen como escenario para el desarrollo de actos culturales, sociales y educativos "a disposición de los vecinos", matizó Pérez.

Así, esta iniciativa se enmarca por partida doble en el presupuesto municipal para 2027, pues dos de las tres líneas estratégicas de este herramienta financiera son la recuperación de patrimonio y de espacios públicos para la ciudadanía, según desgranó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante la misma rueda de prensa.

Un pozo canadiense para regular la temperatura

La Casa-Torre Falcón es un edificio "muy singular, que data del primer tercio del siglo XVII", destacó Pérez, pues se usaba como residencia y también a modo de 'centro logístico' de la producción agrícola de la zona.

El proyecto de recuperación incluye la casa torre, un anexo y un patio central concebido como espacio de acceso y encuentro al aire libre.

Además, incorpora soluciones sostenibles como sistemas de climatización eficientes, fitodepuración natural para el saneamiento y un pozo canadiense que aprovechará la temperatura del terreno.

Asimismo, se reforzará el sistema estructural de los muros de carga existentes, se demolerán los forjados existentes y se crearán unos nuevos, a lo que se suma la sustitución de la cubierta, cuyas tejas y pavimentos se volverán a reutilizar y colocar en obra.