El restaurante coreano donde cocinas la carne en tu propia mesa prepara su apertura en Murcia y busca personal

Murcia está a punto de estrenar un concepto gastronómico muy poco explotado en la capital del Segura. K-Rico Seul a la mesa es el nombre del restaurante coreano que prepara su apertura en la capital murciana y que promete convertirse en una referencia para los amantes de la cocina asiática y para todos aquellos que buscan algo diferente a la hora de salir a comer.

El local apuesta por el Korean BBQ, la modalidad de restauración más popular de Corea del Sur, en la que los comensales asan la carne ellos mismos en una parrilla integrada en la propia mesa. Una experiencia que en las grandes ciudades españolas ya tiene una clientela fiel, pero que está comenzado a llegar a Murcia de la mano de un proyecto totalmente independiente.

Un nombre con doble mensaje

El nombre del restaurante no es casualidad. K-Rico bebe directamente del fenómeno de la cultura coreana (la misma K que encabeza el K-pop o los K-dramas que arrasan entre el público joven) mientras guiña el ojo al español más castizo con un sonoro "qué rico".

Y el resto del nombre, Seul a la mesa, redondea el concepto: Seúl, la capital surcoreana, servida directamente al comensal murciano sin que haga falta coger un avión. Como ellos mismos lo definen en sus redes sociales: "El fuego de Corea en tu mesa".

Un nuevo restaurante coreano abrirá en Murcia próximamente. / L. O.

Asa, comparte y disfruta

El corazón de la propuesta es la experiencia compartida. "Asa, comparte y disfruta en K-Rico", invitan desde su cuenta de Instagram, dejando claro que este no es un sitio para comer deprisa y corriendo, sino para quedarse, disfrutar y vivir la comida como un acontecimiento social. Exactamente como se hace en Corea.

La especialidad será la carne a la parrilla, protagonista absoluta de una carta que bebe de la tradición gastronómica coreana. El restaurante se ubicará en la avenida Don Juan de Borbón, 41, una de las arterias con más movimiento hostelero de la ciudad.

K-Rico busca personal

Detrás de K-Rico no hay aparentemente ninguna cadena ni grupo empresarial. Es un proyecto de nueva creación, lo que lo convierte en una apuesta personal con todo el valor que eso implica. El cuidado del nombre, el tono cercano y desenfadado de su comunicación y el concepto bien definido desde el principio hablan de alguien que lleva tiempo pensando en esto y que llega al mercado murciano con una idea muy clara de lo que quiere ofrecer.

El local ya busca personal para completar su equipo. Según el cartel publicado en su escaparate, buscan "personas simpáticas, con ganas de trabajar y actitud positiva", valorando sobre todo "las ganas" por encima de la experiencia. Los interesados pueden enviar su currículum a kricomurcia@gmail.com.

El auge imparable de la cultura coreana entre los jóvenes murcianos (series, música, tendencias gastronómicas) hace que la llegada de K-Rico Seul a la mesa llegue en el mejor momento posible. Una ciudad que cada vez mira más al mundo y un restaurante que trae el mundo a la mesa.