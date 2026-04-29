El PSOE se plantea "poner en manos de la Justicia" el contrato por los árboles 'irregulares' en Murcia

El PSOE pide la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación y se plantea "poner en manos de la Justicia" el contrato para ampliar la red de carriles bici y carriles bus que, como relató La Opinión, incurre en hasta 5 irregularidades por la plantación de árboles y rosales, ejemplares que no quedaban contemplados en el acuerdo.

Dicho contrato es uno de los que el Grupo Municipal Socialista propuso, mediante requerimiento formal, para estudiar en la Comisión que reclamarán en la sesión plenaria del jueves. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, explicó este miércoles en rueda de prensa que pedirán el expediente de contratación del servicio que la interventora municipal tilda ahora de irregular.

Y "el siguiente paso es poner esta situación en manos de la Justicia y que la Justicia le requiera el expediente y las explicaciones pertinentes. Nosotros, sin la documentación, no podemos hacer nada", declaró Ruiz Maciá.

En respuesta, desde el PP señalaron que dicho expediente fue respaldado por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno municipal de diciembre de 2025", después de pasar por comisión de Pleno, aunque fuentes del PSOE matizaron a este respecto que votaron a favor de pagar la factura pendiente, no de la contratación del servicio.

Además, el equipo de Gobierno local del PP agregó que "la actuación objeto de este expediente tuvo un coste inferior al contemplado inicialmente en las obras de movilidad impulsadas por el PSOE, aquellas mismas que sembraron el caos por toda la ciudad.

Asimismo, desde la Glorieta cuestionaron que "el Grupo Socialista no está legitimado para dar lecciones sobre cuentas públicas, ni sobre rigor, ni sobre gestión", cuando "en tan solo dos años dejaron un agujero de 76 millones de euros", y el actual equipo de Gobierno "ha conseguido enderezar en apenas dos años una situación económica límite".

Acuerdos 'bloqueados'

"Si decidimos externalizar todos los servicios y no tenemos un servicio de contratación en condiciones, pues pasa lo que está pasando", expuso el portavoz del Grupo Municipal Socialista, antes de enumerar una serie de contratos bloqueados, prorrogados o a la espera de su licitación o puesta en marcha.

Entre los ejemplos citados por el portavoz del PSOE se encuentran contratos como los de transporte público, limpieza de interiores, alumbrado público, ayuda a domicilio, respiro familiar, mantenimiento de la vía pública en pedanías, talleres en centros de mayores, cantinas en campos de fútbol y mantenimiento de parques y jardines.

Y "cuando un contrato termina, se prorroga o se parchea, quienes acaban pagando las consecuencias son las murcianas y murcianos, porque los servicios públicos se resienten y los problemas se acumulan", declaró Ruiz Maciá.

Una reunión en tres años

El dirigente del PSOE en Murcia explicó que la única herramienta disponible para velar por el buen desarrollo de la función de contratación, así como de los contratos adjudicados, es la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación.

Sin embargo, el portavoz lamentó que durante la actual legislatura, que arrancó en 2023, solo se ha convocado una de estas reuniones en el verano de 2024.

Aunque en esa sesión ni siquiera se analizó ningún contrato, pues era una especie de 'puesta en marcha' de este instrumento de control, explicó Ruiz.

Ante esta situación el PSOE pidió que se convocara una nueva reunión mediante una moción defendida en la sesión plenaria de enero de 2025 y, otra en enero de 2026. Ante la segunda moción, desde el equipo de Gobierno local aseguraron que se convocaría "inmediatamente" y pidió a los grupos políticos el listado de contratos que querían revisar, listado que el PSOE presentó, pero la Comisión sigue sin convocarse.

Por ello, el PSOE volverá a poner esta cuestión sobre la mesa en el Pleno ordinario de este jueves, y pedirá también un refuerzo en el servicio de contratación para agilizar los expedientes pendientes.

"A dedo"

Respecto al contrato de vegetación en varias medianas de Murcia, correspondientes al lote 2 de las obras de movilidad, el portavoz del PSOE explicó que se adjudicó a una empresa concreta que contaba con financiación europea, pero, "con el cambio de equipo de Gobierno, ese proyecto finalmente no se ejecutó, ni se certificó y, en su lugar, el edil José Guillén encargó otra actuación a dedo, sin modificar el contrato, sin licitación y sin contrato. Una llamada de teléfono y un encargo directo de 130.000 euros", denunció.

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"La consecuencia es que una actuación que contaba con financiación europea ha terminado pagándose con fondos del Ayuntamiento a una empresa que no era la que tenía adjudicado dicho proyecto. Si no nos facilitan de inmediato el expediente, que ya hemos reclamado por escrito, lo pondremos en manos de la Justicia para que sea la Justicia quien lo reclame", advirtió.