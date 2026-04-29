Murcia pide un refuerzo policial tras el altercado en San Pío X en el marco del proceso de regularización

Murcia vivió este martes el primer incidente provocado a raíz del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno estatal y, por ello, el Ayuntamiento reclama a Delegación del Gobierno "una respuesta inmediata", que "pasa por reforzar la presencia policial y mejorar la coordinación institucional".

El altercado se produjo en la calle Urano del barrio de San Pío, a las puertas de la asociación Rumiñahui, donde acamparon varias personas la noche anterior para hacer cola y conseguir el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos clave para formalizar la regularización en al marco del proceso extraordinario que inició el 16 de abril de forma telemática y el 20 con atención presencial.

"Durante la jornada del martes, el barrio se vio afectado por largas colas, episodios de desorden y una evidente falta de atención adecuada a las personas afectadas", relata el Consistorio en un comunicado.

Sin planificación

El Consistorio, además, denuncia que este proceso se ha puesto en marcha "sin la planificación y sin los recursos necesarios, trasladando sus efectos a los municipios, a los vecinos y a los servicios públicos".

Asimismo, aseguraron que "estas incidencias no responden al funcionamiento de la red municipal de registros, que continúa operando con normalidad gracias al dispositivo extraordinario habilitado".

Además, el PP de La Glorieta "lamenta los perjuicios que está ocasionando a los vecinos del entorno, quienes están soportando problemas de convivencia, suciedad y degradación del espacio público.

Por ello, el Ayuntamiento intensificó las labores de limpieza y reforzó la presencia de Policía Local, "atendiendo esta situación excepcional derivada de las gestiones promovidas por una asociación autorizada por el ministerio competente".

El servicio municipal de limpieza actúa en San Pío X este martes por la tarde. / A.M.

Con todo, desde el Ayuntamiento piden a Delegación del Gobierno "un refuerzo inmediato de efectivos policiales", así como financiación y medios para hacer frente a la situación.

"Evitar el colapso"

Para hacer frente a este proceso de regularización, el Ayuntamiento de Murcia movilizó un total de 65 puntos de atención, de los que 62 se encuentran en pedanías y distritos y 3 en registros principales. A ello, se suma la herramienta digital TuMurcia, que permite obtener el volante de empadronamiento en apenas 15 segundos.

"Este esfuerzo extraordinario ha permitido evitar colapsos y largas colas en la administración municipal, aunque no elimina el grave problema derivado de la falta de previsión del Gobierno de España", indicaron desde el Ayuntamiento.

Los servicios sociales municipales, por su parte, reciben unas 200 solicitudes diarias de informes, con un total de 2.120 expedientes registrados hasta la fecha, lo que supone que aproximadamente el 65 por ciento del trabajo diario del personal se esté destinando a este proceso extraordinario.

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También en el servicio de atención ciudadana las gestiones han aumentado un 70 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Y "todo este esfuerzo está obligando a relegar actuaciones ordinarias esenciales, como la atención social básica, el seguimiento de familias vulnerables o la atención habitual a los vecinos, como consecuencia de una decisión unilateral del Gobierno de España cuyo impacto están asumiendo todos los murcianos", lamentan desde el Consistorio.