Llegan a Murcia las frutas más virales del mundo: parecen reales, pero esconden un dulce de alta pastelería

Murcia se suma a una de las tendencias más espectaculares que está viviendo la repostería mundial. Los llamados trompe l'oeil (o trampantojos) han aterrizando en la ciudad de la mano de la Confitería Juan Mazón: unos postres hiperrealistas que a simple vista parecen frutas reales pero que esconden en su interior una elaboración de alta pastelería. Y lo mejor: a un precio que sorprende tanto como el propio dulce.

Postres que no son lo que parecen

El término francés trompe l'oeil significa literalmente "engaña al ojo", y eso es exactamente lo que hacen estas piezas. Por fuera, reproducen con una precisión asombrosa la forma y el aspecto de frutas u otros alimentos. Por dentro, esconden capas de mousse, cremas y coberturas de manteca de cacao que convierten cada bocado en una experiencia de sabor tan sorprendente como su apariencia.

La Confitería Juan Mazón los ofrece previo encargo en tres sabores, cada uno con una personalidad bien definida:

Frambuesa : rico en sabor, con un punto ácido característico.

: rico en sabor, con un punto ácido característico. Pistacho : crujiente y con un sabor que no defrauda.

: crujiente y con un sabor que no defrauda. Café: cremoso, potente y descrito como una combinación ganadora.

El fenómeno que nació en París y ha conquistado el mundo

Detrás de esta fiebre global hay un nombre propio: Cédric Grolet, uno de los reposteros más célebres y seguidos del planeta. Este pastelero francés, formado en la élite de la gastronomía gala, revolucionó el mundo de los postres al recrear frutas con una precisión milimétrica utilizando técnicas de alta pastelería.

Con más de 13 millones de seguidores en Instagram y vídeos que superan los 300 millones de visualizaciones, Grolet convirtió sus creaciones en un auténtico espectáculo visual que no tardó en viralizarse en todo el mundo. Ahora, ese fenómeno que nació entre las vitrinas de París llega a las calles de Murcia por 6 euros la unidad.

Cómo conseguirlos

Los trampantojos de la Confitería Juan Mazón están disponibles bajo pedido previo a través de su perfil de Instagram, @confiteriajuanmazon, donde también pueden verse las elaboraciones en detalle.

El local se encuentra en la avenida del Marqués de Los Vélez, 14, en el corazón de Murcia. Una dirección que merece la pena apuntar para los amantes de la repostería y los curiosos que quieran descubrir una tendencia que ha dado la vuelta al mundo sin moverse de su ciudad.