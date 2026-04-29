Almudena Gómez: "Si viene a mí una buena historia no la voy a desechar por no tratarse de fantasía"

Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación, y graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Murcia. ¿Cómo vivó esta etapa universitaria?

Los recuerdo como unos años maravillosos, y no solo por todo lo relacionado con las titulaciones que cursé, sino por la infinidad de actividades y servicios que la Universidad de Murcia ofrece más allá del aula. La viví con mucha intensidad, formando parte de asociaciones para la organización de cursos, fiestas y eventos. Mi pasión por la literatura y la escritura me hizo plantearme la posibilidad de estudiar Periodismo, pero al final me decanté por Biblioteconomía y Documentación por el interés precisamente en el trabajo que se lleva a cabo en las bibliotecas, así como el propio sistema de documentación que se lleva a cabo en cualquier institución. Y una vez acabé la diplomatura, decidí optar por ese lado un poco más creativo que ofrece la Publicidad, ‘enganchándome’ a esa faceta de ‘copy’ que se encarga de desarrollar los textos en las campañas publicitarias. Compaginé mis estudios con un trabajo en una librería, donde disfruté mucho con la organización de libros y secciones, así como organizadora de eventos, a través de una asociación de la Universidad de Murcia que se encargaba de la organización de fiestas y cursos (lenguaje no verbal y comunicación estratégica, hablar en público, etc.) en colaboración con las Universidades de Alicante y Granada.

Amplió su formación con un máster en Escritura Creativa, realizado en Sevilla, que le llevó a publicar su primera novela, Intüix, más allá de la intuición. ¿Qué quería transmitir con ella?

Mi verdadera vocación siempre ha sido escribir, así que decidí seguir formándome en la escritura. Tuve la suerte de compartir tiempo con un grupo de compañeros increíble, profesores que me recomendaron, por ejemplo, la editorial murciana Alfaqueque ediciones, con la que más tarde publiqué mi novela, Intüix, más allá de la intuición. Es una historia ambientada en el futuro, donde las personas viven en ciudades subterráneas huyendo de seres mágicos que vienen de otra dimensión. En este contexto encontramos a los intüix, odiados por los humanos y que poseen habilidades especiales, como el caso de la protagonista, quien va en busca de su mejor amigo, que desapareció cuando eran pequeños. Una búsqueda que se acaba viendo envuelta en una antigua guerra mágica, donde el amor, la amistad y la empatía adquieren el protagonismo. Ya había empezado a desarrollar la idea de esta historia antes de cursar el máster, la cual me vino por la leyenda de la Noche de San Juan, que explica que se trata de la noche más mágica del año, cuando se unen nuestro mundo con el mundo de las hadas. Quise representar, de algún modo, en la figura de los intüix, a aquellas personas que se ven discriminadas por cualquier tipo de condición. Ahora mismo estoy trabajando en la segunda parte de la novela, que al tratarse de una bilogía será el cierre, además por supuesto de la promoción de la primera parte (@almudenagomezoficial), que me está llevando por ferias del libro y eventos por toda España.

Tanto en Secundaria como en Bachillerato, animada por profesores, me presenté a concursos de escritura, algo que continué en la universidad Almudena Gómez — Escritora

¿De dónde le viene esta pasión por la lectura y la fantasía?

Se puede decir que me viene de familia, la verdad, pues mi madre es escritora también y recientemente ha publicado un poemario (Ancestral). Ya desde pequeña imaginaba mundos en mi cabeza y los plasmaba escribiendo. Guardo con mucho cariño y orgullo mi primera ‘novela’, la cual, a pesar de todas las faltas de ortografía, no he querido corregir pues me produce mucha ternura. Tanto en Secundaria como en Bachillerato, animada por profesores, me presenté a concursos de escritura, algo que continué en la universidad, participando en talleres de narrativa y ganando un concurso de relato hiperbreve. No siempre relacionados con la fantasía, pero sí que la concienciación social ha estado presente en mis trabajos. No me cierro en absoluto a otros géneros o idea que me pueda llegar. Si viene a mí una buena historia no la voy a desechar por no tratarse de fantasía.

También se está formando para ejercer como correctora editorial.

Sí, la verdad es que siempre he sido muy escrupulosa en este ámbito de la literatura y la lectura (risas), y no solo quiero dedicarme a escribir, sino ser buena escritora, creyendo que siempre se puede mejorar en el tema de la ortografía y la gramática, así que la formación continua es algo esencial. Y el tema de la corrección también me ha llamado la atención desde siempre, así que a través de cursos puedo dar salida a esa inquietud. La corrección de estilo abarca un ámbito muy amplio, y a mí me gustaría centrarme un poco más en el editorial, que es lo que más conozco.