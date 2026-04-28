El SIME vuelve a arrasar en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Murcia: conoce los resultados

Más de 3.000 trabajadores públicos estaban llamados a las urnas este martes con motivo de las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Murcia, en las que arrasó, como en la anterior ocasión, el Sindicato de Empleados Públicos (SIME).

También Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Somos Sindicalistas presentaron a sus candidatos que optaban a representar a los empleados municipales en las mesas de personal y los comités de empresa.

Resultados

En las mesas de personal se defienden los intereses de 2.510 funcionarios a través de 25 representantes de entre los cinco sindicatos mencionados anteriormente, y todos ellos consiguieron algún delegado electo.

Así, en las Juntas de Personal habrá 12 representantes del SIME, 5 de CC OO, 2 de UGT, 4 de CSIF (que consigue uno más que en la anterior ocasión) y 2 de Somos Sindicalistas (que pierde uno en favor de CSIF).

Desde Somos Sindicalistas destacan que uno de los dos representantes delegados es Antonio Rico, denunciante de corrupción.

Por otro lado, en los comités de empresa se vela por los intereses de otros 537 empleados que conforman el personal laboral mediante 17 representantes, 4 de ellos para el colegio de técnicos y administrativos (a los que también optaron los cinco sindicatos) y otros 13 para el colegio de especialistas y trabajadores no cualificados (a los que solo se postularon el SIME y CC OO).

Con una participación del 57 por ciento, el SIME obtuvo 11 representantes, CC OO se hizo con 5 y Somos Sindicalistas logró otro. Y, con estos resultados, el SIME ha perdido dos delegados, uno a favor de Comisiones Obreras y Otro a favor del Somos Sindicalistas, respecto a las elecciones anteriores.

"Nuestro objetivo es seguir trabajando en buscar soluciones conjuntas con la unión sindical" Fernando González — Secretario general de UGT del Ayuntamiento de Murcia

"Desde UGT hemos mantenido la representación sindical", celebró Fernando González, secretario general de UGT del Ayuntamiento, quien también felicitó al SIME por sus resultados. Asimismo, González aseguró que el objetivo del sindicato es "seguir trabajando en buscar soluciones conjuntas" pues, como vienen diciendo desde hace años y durante la campaña electoral, UGT apuesta por "la uniín sindical".

Las votaciones se desarrollaron desde las 8.00 hasta las 18.00 horas en las 8 mesas electorales habilitadas en la Casa Consistorial, el edificio Abenarabi, plaza Europa, La Fica -donde se instalaron tres urnas-, el cuartel de la Policía Local y el parque de bomberos de El Infante.

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Y solo una hora después de que cerrasen los colegios electorales, había concluido el recuento de votos a falta de la urna instalada en el cuartel de la Policía Local, y es que la mesa de policías tiene entre 600 y 700 censados y suele ser la última en terminar con el recuento, que este año concluyó sobre las 20.00 horas.