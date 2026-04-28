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Gastronomía

El III Concurso Regional de Arroz y Habichuelas une tradición y solidaridad en Murcia

La plaza Bendame Menor acogerá el 9 de mayo una jornada gastronómica para profesionales a beneficio de Amupheb.

Arroz con habichuelas, uno de los platos más representativos de la gastronomía murciana

Arroz con habichuelas, uno de los platos más representativos de la gastronomía murciana / L.O.

Joaquín Vallés

El III Concurso Regional de Cocina Tradicional Arroz y Habichuelas celebrará el próximo 9 de mayo una nueva edición en la plaza Bendame Menor, en el barrio murciano de El Ranero, en una jornada dirigida exclusivamente a profesionales del sector y con un marcado carácter solidario, ya que la recaudación irá destinada a Amupheb, la Asociación de Padres e Hijos con Espina Bífida.

Presentación del III Concurso Regional de Arroz y Habichuelas

Presentación del III Concurso Regional de Arroz y Habichuelas / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La cita, prevista a partir de las 10.00 horas, volverá a poner el foco en uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional murciana. El concurso servirá además para visibilizar la labor de la asociación beneficiaria y permitirá a los asistentes colaborar con la causa mediante la adquisición de pulseras solidarias.

Durante el certamen se podrá colaborar con la asociación mediante la adquisición de pulseras solidarias

Julio Velandrino, presidente de honor

La presentación del certamen ha tenido lugar en la Sala de los Molinos del Río, en un acto en el que se ha puesto de relieve tanto el valor gastronómico del arroz y habichuelas como el componente benéfico de la propuesta. La iniciativa está impulsada por Sabe a Murcia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia.

Al acto han asistido la concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; el presidente del distrito Murcia Norte, José Burruezo; la presidenta de Amupheb, Carmen Gil; el presidente de Jecomur, Juan Antonio García; y el presidente de Euro-Toques en la Región de Murcia, Pablo Martínez López, junto a cocineros, patrocinadores y colaboradores. Durante el acto se ha dado a conocer el nombre del presidente de honor del certamen. Este honor será para Julio Velandrino García, cocinero del Restaurante Ramón y embajador del Arroz de Calasparra.

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La cocina tradicional murciana se cita en El Ranero con el concurso solidario de arroz y habichuelas / L.O.

Durante la presentación, Ascensión Carreño destacó que "el arroz y habichuelas es una seña de identidad de nuestra tierra y un legado que debemos preservar, al tiempo que apoyamos causas solidarias tan importantes como la que desarrolla Amupheb". La edil también puso en valor el carácter benéfico de la jornada, que permitirá respaldar el trabajo que desarrolla la asociación.

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