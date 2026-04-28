Crece el mercado de pescados y mariscos y MercaMurcia supera los 175 millones de kilos comercializados

MercaMurcia alcanzó en 2025 un total de 175 millones de kilogramos de alimentos comercializados en sus mercados mayoristas. Así se desprende de las cuentas anuales correspondientes al año pasado, aprobadas en la Junta General de Accionistas y Consejo de Administración del centro de distribución, celebrada este martes y presidida por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

La cifra global de alimentos comercializados supone un incremento cercano al 3 por ciento en la cifra de negocio y un crecimiento del 6 por ciento en el volumen de productos alimentarios.

Asimismo, en la Junta se analizó la evolución del primer trimestre de 2026, en el que se ha registrado un aumento de la actividad en todas las áreas de negocio.

Durante este periodo, además, se han ejecutado inversiones por valor de más de 150.000 euros, lo que representa el 34 por ciento del total previsto en el plan de inversiones para este año, con actuaciones centradas en la mejora de infraestructuras, la eficiencia energética y la modernización de las instalaciones.

Desglose por áreas

Destaca el crecimiento experimentado en el mercado de pescados y mariscos, con cerca de 8 millones de kilogramos comercializados, cifra que representa una subida cercana al 30 por ciento que desde el Consistorio atribuyen al aumento del producto congelado y a una mayor demanda del sector hostelero durante la Semana Santa, celebrada este año a finales de marzo.

Este contexto festivo también favoreció al mercado de flores y plantas, donde el volumen comercializado ha crecido más de un 17 por ciento.

Por su parte, el complejo cárnico alcanzó un volumen de sacrificio de 3,67 millones de kilogramos, lo que supone un incremento cercano al 11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento "se apoya en la evolución positiva tanto del vacuno, que aumenta un 9 por ciento, como del porcino, con un incremento del 14 por ciento", detallaron desde el Ayuntamiento.

Por último, el mercado de frutas y hortalizas registró una comercialización acumulada cercana a 31 millones de kilogramos, con un crecimiento del 7,12 por ciento.

Medio siglo de MercaMurcia

MercaMurcia también celebra actividades conmemorativas para celebrar su 50 aniversario, como la III carrera solidaria que reunió a cerca de 500 participantes y la instalación de una exposición conmemorativa en la Plaza Julián Romea, junto al Teatro Romea, que repasa la evolución y los principales hitos de la empresa a lo largo de sus cinco décadas.

En las próximas semanas, están previstas nuevas iniciativas, como una jornada de plantación de árboles dentro del Plan Foresta, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, y una jornada profesional que se celebrará el 12 de mayo a las 10:00 horas, dirigida a empresas mayoristas y abierta al resto del tejido empresarial, donde se abordará el sistema VeriFactu y la factura electrónica,.

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MercaMurcia forma parte de la Red de Mercas, que canaliza cada año 9.100 millones de kilos de alimentos frescos, genera más de 110.000 transacciones diarias y da empleo a más de 30.000 personas a través de más de 3.100 empresas. En conjunto, estas compañías facturan 26.000 millones de euros, lo que representa el 1,51 por ciento del PIB español.