Más contenedores verdes en Murcia: La IA 'suspende' a once barrios de Murcia en materia de reciclaje de vidrio

La aplicación de herramientas Inteligencia Artificial al análisis de datos del reciclaje de vidrio en Murcia señala que once barrios tienen un "alto potencial de mejora". Por ello, la campaña ecobarrios actuará de forma prioritaria en esas zonas, anunció este martes la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en la presentación de la iniciativa que también dotará a las calles de más contenedores verdes.

La campaña, puesta en marcha en colaboración con Ecovidrio y PreZero, además de desplegar más contenedores verdes por la ciudad, repartirá bolsas para el reciclaje de vidrio en los hogares, "fomentando la separación desde el origen", resaltan desde el Ayuntamiento.

Información 'a domicilio'

Los barrios donde se actuará de manera prioritaria son Vistalegre, San Miguel, La Fama, San Lorenzo, Santa Eulalia, San Juan, El Carmen, San Pedro, San Antolín, San Nicolás y San Antón, alcanzando a 41 unidades censales y 18.500 viviendas.

De esta manera, los más de 39.000 vecinos de los barrios seleccionados recibirán información directa en sus domicilios sobre la obligación de separar correctamente los residuos, tal y como recogen las ordenanzas municipales.

Además, un equipo de educadores ambientales realizará visitas puerta a puerta para resolver dudas, explicar la campaña y destacar los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio.

Los informadores ambientales estarán igualmente presentes en zonas comerciales y espacios con gran afluencia vecinal para atender consultas.

Por último, se desarrollará una campaña de comunicación con mensajes adaptados a cada barrio y "utilizarán expresiones y un lenguaje cercano, propio de Murcia, para conectar mejor con los vecinos", indicaron desde el Consistorio.

Se desarrollará una campaña de comunicación con mensajes adaptados a cada zona

Desde el Ayuntamiento también recuerdan que el vidrio se recicla por completo y, además, puede reutilizarse indefinidamente sin perder sus propiedades. En España, ya se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio, y reciclar solo 10 botellas de vidrio permite, por ejemplo, ahorrar la energía que consume un smartphone durante casi un año o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a un coche recorriendo 15 kilómetros.

Con ecobarrios, Murcia "será la primera ciudad de España en poner en marcha un modelo integral de movilización ciudadana que combina inteligencia artificial, análisis de datos y acciones de proximidad para aumentar el reciclaje de envases de vidrio", aseguran desde el Consistorio.