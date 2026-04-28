Avanza la ampliación del tranvía de Murcia hacia El Carmen con la licitación de la asistencia técnica

El Ayuntamiento de Murcia ya está valorando las ofertas recibidas para licitar la asistencia técnica del proyecto de ampliación del tranvía hasta el barrio de El Carmen.

La asistencia técnica es el paso previo a la redacción del proyecto de obras, que también contempla la futura ampliación hacia El Palmar, recordó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este martes durante el anuncio del avance en el proceso de licitación.

En total, 15 empresas presentaron sus ofertas para hacerse cargo de alguna parte del contrato, en concreto, nueve de ellas para el primer lote y seis para el segundo, que salieron a licitación por un importe global de 614.831 euros.

Muñoz explicó que ambos lotes se diferencian únicamente en "aspectos de especialización", por lo que "se ha dividido para dar opción a empresas más especializadas", que podían optar a uno de los lotes o a ambos.

Plazos

Por su parte, el director gerente de Urbamusa, Alberto Pérez-Albacete, explicó que el primer lote abarca la modelización del tráfico y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Por otro lado, el segundo lote corresponde a "un trabajo más periférico", que se centra también en la ampliación hacia el área metropolitana, con un plazo de entre 18 y 20 meses.

El director gerente de Urbamusa también detalló que la previsión es adjudicar ambos lotes en el mes de mayo.

La previsión es adjudicar ambos lotes del acuerdo en mayo

Con este calendario de actuaciones, aseguró el edil del ramo, se podrá cumplir con el plazo fijado para enviar el proyecto de ampliación hacia El Carmen al Ministerio de Transporte -el próximo mes de octubre-, pues el segundo lote incluye también la ampliación hacia el área metropolitana, trabajos que no hay que remitir a la entidad estatal.

Área Metropolitana

Asimismo, el Gobierno regional encargó en marzo la asistencia técnica para redactar el estudio informativo de la ampliación del tranvía de Murcia hacia los ejes de comunicación con Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera.

Ambos proyectos de ampliación -el del área urbana y el del área metropolitana-, se licitan de forma conjunta por "cuestiones económicas", explicó el concejal del ramo, y, aunque son complementarios, se desarrollarán de forma independiente.

Cinco paradas más

Cabe también recordar que Urbamusa ya se encargó del estudio informativo que analizó el posible impacto de la ampliación, del que se dedujo que el trazado más óptimo es el que pasa por Plaza Circular y Gran Vía.

La ampliación hasta El Carmen contará con 2 kilómetros y 5 paradas, con una inversión de 93 millones de euros, y dotará de una conexión directa a los campus universitarios con el centro y la estación.

Así, el nuevo itinerario discurriría por el corredor Plaza Circular - Gran Vía - Puente Viejo - estación de El Carmen, donde confluirán ferrocarril, autobuses, tranvía y tranvibús y se convertirá así en el "principal eje de movilidad" en Murcia, destacó también Muñoz sobre la iniciativa con la que también se pretende devolver la centralidad al barrio del Carmen.

Contenidos del acuerdo

Los trabajos objeto de esta licitación abordan "los aspectos más técnicos y especializados necesarios para definir con precisión la actuación", detallan desde el Consistorio en un comunicado.

Así, el proyecto evaluará la viabilidad técnica, funcional, económica y ambiental de la ampliación, así como su impacto en el tráfico y en el conjunto del sistema de movilidad urbana.

Además, se confirmarán los detalles concretos del trazado, una vez que los estudios previos han señalado el paso por Gran Vía como la opción más adecuada. Por ejemplo, queda pendiente definir si se establecerá doble sentido en el ámbito del Puente Viejo, y también si el tranvía discurre por la calle Floridablanca tras su paso por Alameda de Colón o continúa por Marqués de Corvera.

Los trabajos incluirán estudios de demanda, modelización del tráfico, análisis coste-beneficio e integración urbana, con el objetivo de seleccionar la solución más eficiente y adecuada para la ciudad.

Asimismo, los estudios analizarán la posible ampliación hacia El Palmar para llegar al Hospital Virgen de la Arrixaca y al Campus de Ciencias de la Salud.