Árboles 'irregulares' en Murcia "por capricho del Ayuntamiento": La interventora señala cinco irregularidades en varias medianas del municipio

La plantación de más de 5.000 ejemplares vegetales en varias medianas de carreteras del municipio de Murcia, realizada a instancias del Ayuntamiento por la empresa contratada, incurre en hasta cinco irregularidades, señala un informe de la interventora municipal al que ha tenido acceso esta redacción.

La actuación se desarrolló en 2023 en el marco del contrato para ampliar la red de carriles bici y carriles bus en el municipio. Sin embargo, "el suministro realizado no contaba con cobertura en el contrato de obras", indica el informe.

Por ello, el Ayuntamiento tuvo que modificar el Presupuesto municipal para asumir el gasto extra, algo que realizó a través del Decreto del Teniente Alcalde de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del 16 de diciembre de 2024, que habilitó un crédito por importe de 135.000 euros.

En respuesta, desde el Ayuntamiento señalan que "el pago realizado responde única y exclusivamente al abono de un servicio prestado, conforme a los procedimientos establecidos" y "cuyo coste final ha sido inferior al inicialmente previsto".

De hecho, "el gasto fue convalidado en Pleno, contando con el voto favorable de todos los grupos políticos, lo que acredita el consenso institucional y la plena corrección del procedimiento seguido".

Asimismo, indicaron que las plantaciones de arbolado "enaturalizan el entrono y hacien así una ciudad más verde y amable" y, en esta línea, recordaron el plan foresta, que pretende duplicar la masa verde del municipio y ha alcanzado ya los 37.000 árboles plantados.

"Enriquecimiento injusto"

La interventora relata en el informe que "manifiesta la empresa en su escrito que, a requerimiento de la Concejalía Delegada de Desarrollo y Ciudad Inteligente, en el año 2023 suministró más de 5.000 ejemplares vegetales, entre otros, rosales, cipreses, olivos y palmeras".

Dichos ejemplares se plantaron en las medianas de las avenidas Primo de Rivera, Ronda Norte, Constitución, Don Juan de Borbón, la Fama, Plaza Fuensanta-Jaime I, Puente Miguel Caballero, Floridablanca y El Rollo.

En el caso de la avenida de Ronda Norte se destacó por parte del Ayuntamiento que era un homenje a las Tres Culturas y los ejemplares fueron colocados de acuerdo a una técnica de paisajismo urbano consistente en la aplicación de la serie de Fibonacci, de forma que la secuencia en las medianas era: 8 palmeras, 3 olivos, 5 cipreses, así sucesivamente, todos ellos sobre una gran rosaleda de 5.000 ejemplares.

Sin embargo, como la actuación no quedaba contemplada en el contrato, la factura no se pudo tramitar a pesar de que la empresa -Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L.- ya había cumplido con su parte.

Así, "de no ser abonados estos gastos implicaría un enriquecimiento injusto en perjuicio de la mercantil, que podría derivar en una reclamación del pago de la factura adeudada, intereses de demora y en su caso, daños y perjuicios", expone la interventora.

Además, no se tramitó la modificación del contrato ni se sacó a licitación un contrato de suministro independiente, prosigue el documento.

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Finalmente, la solución a este 'gasto extra' se formalizó el 16 de diciembre de 2024 con el Decreto del Teniente Alcalde de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, que aprobó una modificación presupuestaria con un crédito por importe de 135.000 euros.